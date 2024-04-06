Происходят редко, но метко: где зимой можно увидеть грозу, и почему в других местах её нет?

Названа причина, по которой зимой грозы особенно редки

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Грозы зимой — явление, требующее определенных условий. Они обычно формируются из трех основных компонентов: влаги, перепадов давления и энергии, которая в основном поступает от солнечного света. В зимний период недостаток солнечной энергии и тепла снижают вероятность гроз.

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Снежные грозы, хоть и редки, встречаются, преимущественно на берегах незамерзающих водоемов. В России они чаще всего наблюдаются в Мурманске, но также случаются и в европейской части страны.

Увеличение активности грозовой деятельности особенно наблюдается в первые два месяца зимы. Такие грозы обычно непродолжительны и чаще всего происходят при температуре выше нуля.

Традиционно, 2 февраля, считается единственным днем в году, когда ожидаются зимние грозы. Этот день отмечается как праздник, посвященный богине молнии, Додоле-Маланьице, которую в старину славяне почитали за то, что она давала надежду людям на приход скорой весны.