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В археологическом обществе продолжаются споры из-за статьи об археологическом комплексе Гунунг-Паданг

Статья о археологическом комплексе Гунунг-Паданг продолжает оспариваться из-за устоявшихся археологических данных

3:43
Наука

В октябре 2023 года в уважаемом журнале Archaeological Prospection была опубликована статья, вызвавшая бурю споров в научном сообществе. Исследователи из Индонезии выдвинули гипотезу, что археологический комплекс Гунунг-Паданг на западе острова Ява был построен 25 000 лет назад могущественной цивилизацией.

Статья о археологическом комплексе Гунунг-Паданг продолжает оспариваться из-за устоявшихся археологических данных
Фото: www.flickr.com by Prayitno is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако из-за принципиальной ошибки в интерпретации данных статья была отозвана в марте 2024 года.

Гунунг-Паданг, расположенный в провинции Западная Ява, является одним из самых впечатляющих и таинственных мегалитических памятников в Индонезии. Комплекс включает в себя искусственные террасы, насыпи, ограды и ступени, построенные из базальтовых и дацитовых призм. Высота памятника достигает 150 метров, а площадь составляет около 1000 квадратных метров. Это крупнейшее мегалитическое сооружение в Юго-Восточной Азии. Местные жители считают Гунунг-Паданг священным местом и называют его "Горой просветления".

Индонезийские археологи, геологи и инженеры, участвовавшие в исследовании, утверждали, что Гунунг-Паданг является погребальной пирамидой, строительство которой началось в период между 25 000 и 14 000 лет назад. Они основывали свой вывод на результатах радиоуглеродного датирования образцов грунта, взятых из скважин, пробуренных к основаниям террас. Возраст древнейших образцов составил 25 000 лет.

Однако профессиональное сообщество встретило эту гипотезу с критикой и скепсисом. Ведущие мировые издания, такие как Nature, The New York Times и The Guardian, опубликовали статьи, в которых подвергли сомнению выводы индонезийских исследователей. Основной точкой спора стала интерпретация данных радиоуглеродного датирования. Археолог Бил Фарли из Университета Южного Коннектикута отметил, что в образцах отсутствовали следы угля или костей, которые бы указывали на человеческое присутствие и деятельность. Археолог из Таиланда, Ноэль Тан, назвал интерпретацию "большой логической ошибкой".

Предположение, что Гунунг-Паданг был построен 25 000 лет назад, противоречит всему накопленному археологическому материалу. Согласно имеющимся данным, древнейшее каменное поселение на Земле, Гёбекли-Тепе в Турции, датируется 11 000 лет назад, а самая старая пирамида Джосера в Египте была построена около 4600 лет назад.

Тем не менее, авторы скандальной статьи продолжают настаивать на своей правоте, а отзыв публикации называют цензурой, противоречащей научным принципам. Они утверждают, что их исследование проливает свет на существование развитых технологий строительства в эпоху последней ледниковой эпохи.

Гунунг-Паданг остается предметом споров и исследований. Археологические и геофизические изыскания, проведенные экспедицией под руководством геолога Дэнни Натавиджая с 2011 по 2014 год, показали, что это не просто древние каменные террасы, а сложная подземная конструкция со значительными комнатами и полостями. Натавиджай выступал с лекциями и докладами, представляя свои выводы, которые также были представлены в документальном сериале Netflix "Древний апокалипсис" с участием британского писателя Грэма Хэнкока. Хэнкок поддержал идею о существовании в эпоху последней ледниковой эпохи развитой цивилизации, которая была уничтожена катаклизмом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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