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В НАСА определились с тремя вездеходами, необходимыми для исследовательской миссии "Артемида V"

НАСА выбрало три компании для разработки лунных вездеходов, предназначенных для миссии "Артемида V"

4:03
Наука

3 апреля НАСА объявило о своем решении выбрать три компании для участия в программе разработки лунного вездехода (LTV) с целью создания транспортных средств для астронавтов на Луне. Агентство планирует использовать эти вездеходы для поддержки миссий по исследованию поверхности Луны, начиная с миссии "Артемида V", запланированной на 2029 год.

НАСА выбрало три компании для разработки лунных вездеходов, предназначенных для миссии "Артемида V"
Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вездеход, который будет выбран из предложенных тремя компаниями-участниками проектов, должен прибыть на Луну примерно за пять лет до начала миссии "Артемида V". Три компании-финалиста — Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab — получили финансирование для дальнейшего этапа разработки своих транспортных средств.

Intuitive Machines, одна из выбранных компаний, в своем пресс-релизе сообщила о получении 30 миллионов долларов в рамках этого проекта. Общий бюджет программы LTV составляет 4,6 миллиарда долларов, которые будут выделены в течение 15 лет. Этот срок включает в себя 5 лет на проектирование и строительство вездехода, а затем 10 лет на его эксплуатацию. НАСА поставило перед участниками программы ряд важных требований. Лунный вездеход должен быть способен функционировать на поверхности Луны в течение 10 лет, а компания-разработчик будет отвечать не только за эксплуатацию, но и за транспортировку вездехода на лунную поверхность. НАСА также гарантирует коммерческое использование вездехода третьими сторонами в периоды, когда он не задействован в миссиях "Артемида" или научных исследованиях.

Еще одним ключевым требованием является возможность дистанционного управления вездеходом с Земли, что позволит ему выполнять исследовательские и научные задачи автономно, без присутствия астронавтов. Каждая из трех команд-участников предлагает уникальный проект, основанный на их опыте и партнерстве с другими компаниями. Intuitive Machines, например, возглавляет проект Moon RACER (Reusable Autonomous Crewed Exploration Rover) при участии таких гигантов аэрокосмической промышленности, как Boeing и Northrop Grumman, а также AVL и Michelin из автомобильной индустрии. Они планируют доставить вездеход на Луну с помощью посадочного аппарата Nova-D, который является развитием уже успешно использованного аппарата Nova-C.

Lunar Outpost, стартап, специализирующийся на небольших луноходах, в настоящее время работает над четырьмя различными проектами. Их проект LTV, Lunar Dawn, включает в себя сотрудничество с такими компаниями, как Lockheed Martin, MDA Space, General Motors и Goodyear, объединяя опыт аэрокосмической и автомобильной отраслей. Компания-финалист Venturi Astrolab, в свою очередь, представила версию своего вездехода FLEX, запуск которого уже запланирован на 2026 год в рамках миссии Starship. FLEX является модульным вездеходом, предназначенным как для перевозки астронавтов, так и для транспортировки грузов.

Подобно тому, как экономика низкой околоземной орбиты процветает благодаря коммерческому использованию, НАСА поддерживает развитие лунной экономики. Агентство изначально заявило, что планирует использовать вездеходы LTV примерно 75% времени, оставляя 25% для коммерческого использования. Услуги будут закупаться на ежегодной основе в зависимости от потребностей НАСА. Программа LTV является результатом бюджетных ограничений и изменения парадигмы сотрудничества между государственным и частным секторами. НАСА организовало программу таким образом, чтобы после миссии "Артемида V" была возможность рефинансирования и выбора нового вездехода, сохраняя при этом конкуренцию между участниками.

Представители трех компаний, выступая на пресс-конференции, подтвердили эту концепцию. Однако, из-за того, что проекты находятся на ранней стадии, а также из-за коммерческой тайны, команды не раскрыли подробности своих технических разработок.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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