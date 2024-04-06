Кровавый гигант на небосводе: стало известно, почему Марс красного цвета

Найдено объяснение красного цвета планеты Марс

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Марс, четвертая планета от Солнца, привлекает внимание своим красноватым оттенком, который делает его легко различимым на ночном небе.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот цвет обусловлен преимущественным содержанием оксида железа в его почве, что придает ему неповторимый внешний вид.

Научные данные, полученные от космических миссий, включая "Викинг", показывают, что марсианский ландшафт во многом напоминает пейзажи земной пустыни, с грунтом, покрытым скалами, и движущимися песчаными дюнами.

Однако, несмотря на некоторое сходство с Землей, Марс отличается своими уникальными чертами. В его атмосфере преобладает углекислый газ, что придает небу красноватый оттенок. Планета также подвержена интенсивным пылевым бурям, которые могут окутывать ее целиком.

Спутники Марса, Фобос и Деймос, являются интересным аспектом его окружения, а марсианские горы, включая гору Олимп, представляют собой впечатляющие природные образования.

Кроме того, исследования показывают, что Марс в прошлом обладал обширной водной системой, что подтверждается наличием сухих русл рек на его поверхности.