Мужчины тоже плачут: ученые назвали позитивное влияние слез на здоровье человека

Ученые объяснили важность плача для здоровья организма

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Ранее распространенное убеждение в том, что слезы — это проявление слабости, присущее лишь женщинам, уступает место новым научным данным.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые подтверждают, что плач необходим и мужчинам, так как он помогает организму избавляться от вредных веществ, образующихся во время стрессовых ситуаций. В древности мужчины свободно проявляли свои эмоции, включая плач, но с течением времени общественные стереотипы начали ограничивать их в выражении чувств.

Сдерживание эмоций у мужчин может приводить к серьезным последствиям для здоровья, включая увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и других негативных состояний. Недавние исследования показывают, что слезы способствуют улучшению настроения и помогают человеку преодолевать трудности.

Важно также понимать, что поддержка и понимание со стороны окружающих, включая партнера, играют ключевую роль в поддержании эмоционального здоровья. Возможность выражать свои чувства, включая слезы, без страха быть осужденным, способствует общему благополучию и укреплению отношений.