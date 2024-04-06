Возможно, стоит обратиться к врачу: названа биологическая причина постоянной икоты

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Ученые не смогли доказать эффективность народных методов лечения икоты

1:00
Наука

Икота представляет собой неуправляемый спазм диафрагмы, происходящий в результате нарушения ритма дыхания.

Ученые не смогли доказать эффективность народных методов лечения икоты
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Этот феномен часто возникает после обильной еды или употребления алкоголя, и хотя большинство случаев приступы икоты временны и проходят самостоятельно, у некоторых людей она может стать хронической, значительно затрудняя повседневную жизнь. В таких случаях важно обратиться к врачу для получения профессиональной медицинской помощи и определения наиболее эффективного лечения.

Исследования показали, что некоторые случаи икоты могут быть вызваны высокой концентрацией кальция в мозговой ткани. Врачи рекомендуют лекарство, направленное на снижение кровяного давления и блокирование проникновения кальция в клетки мозга, что может снизить частоту и силу приступов икоты.

Хотя существует множество домашних методов лечения, таких как употребление воды в особых позах или дыхательные упражнения, их эффективность часто остается не доказанной научными исследованиями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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