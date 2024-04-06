15% детей рискуют уйти из дома на несколько километров ночью: названы возможные причины лунатизма

Именно эти биологические процессы могут спровоцировать лунатизм у человека

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Сомнамбулизм, известный также как лунатизм, представляет собой состояние, при котором человек совершает разнообразные действия во сне, не осознавая их, под воздействием возбуждения в определенных участках мозга.

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В древности многие народы связывали это явление с мистическим воздействием Луны, что отражено в названии. Сегодня наука дала более точное определение этому состоянию — сомнамбулизм.

Лунатизм может проявляться разнообразно: от простого перемещения в постели и жестикуляции до выполнения сложных задач и даже выхода за пределы дома на несколько километров. Характерным признаком лунатизма является отсутствие выражения эмоций на лице, открытые глаза, а по пробуждении человек не помнит о своих действиях.

Этот сонный дисордер чаще всего встречается у детей (около 15%), чьи организмы активно развиваются, и у взрослых с впечатлительной натурой. Психоэмоциональный стресс, усталость, бессонница, повышенная температура или интоксикация могут спровоцировать приступ лунатизма. У взрослых часто лунатизм может быть симптомом психоневрологических расстройств или эпилепсии.

При регулярных проявлениях лунатизма важно обратиться к специалисту для диагностики и лечения.