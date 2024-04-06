15% детей рискуют уйти из дома на несколько километров ночью: названы возможные причины лунатизма

Сомнамбулизм, известный также как лунатизм, представляет собой состояние, при котором человек совершает разнообразные действия во сне, не осознавая их, под воздействием возбуждения в определенных участках мозга.
В древности многие народы связывали это явление с мистическим воздействием Луны, что отражено в названии. Сегодня наука дала более точное определение этому состоянию — сомнамбулизм.
Лунатизм может проявляться разнообразно: от простого перемещения в постели и жестикуляции до выполнения сложных задач и даже выхода за пределы дома на несколько километров. Характерным признаком лунатизма является отсутствие выражения эмоций на лице, открытые глаза, а по пробуждении человек не помнит о своих действиях.
Этот сонный дисордер чаще всего встречается у детей (около 15%), чьи организмы активно развиваются, и у взрослых с впечатлительной натурой. Психоэмоциональный стресс, усталость, бессонница, повышенная температура или интоксикация могут спровоцировать приступ лунатизма. У взрослых часто лунатизм может быть симптомом психоневрологических расстройств или эпилепсии.
При регулярных проявлениях лунатизма важно обратиться к специалисту для диагностики и лечения.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.