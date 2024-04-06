Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить гранатовое дерево?
Дана Борисова показала повзрослевшую дочку Полину
Пудинг из семян чиа: готовим десерт без выпечки
Экономичные и эффективные: топ-5 природных компонентов для ухода за кожей
Самый дорогой дом в Подмосковье продаётся за 5 миллиардов рублей
Армия РФ поразила аэродром Староконстантинов, готовый к приёму F-16
Тренер Ходырев рассказал об упражнении для "развития взрывной силы"
Карла Гуджино заявила, что у неё появилось психическое расстройство из-за режиссёров-сексистов
Полина Гагарина выгнала из шоу "Голос" солистку группы "Город 312" Макарову
Распространяется быстрее простуды: раскрыты причины заразительности зевоты

Психолог Роберт Провайн назвал зевоту механизмом синхронизации поведения людей

1:31
Наука

Зевота — феномен, который привлекает внимание не только своей заразительностью, но и загадочностью своего происхождения. Психолог Роберт Провайн провел множество экспериментов для понимания причин и последствий зевоты.

Психолог Роберт Провайн назвал зевоту механизмом синхронизации поведения людей
Фото: Sueño by Juanedc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В его исследованиях было обнаружено, что зевок в среднем длится шесть секунд и может возникнуть даже во время сосредоточенной деятельности. Провайн подчеркивает, что зевота не сводится просто к глубокому вдоху, так как попытка дышать носом во время зевка оказывается невозможной. Это указывает на то, что зевота имеет свои нейрологические аспекты.

Одно из предположений состоит в том, что зевота может служить способом активации или успокоения организма. Зевота, вызывая задержку кислорода в головном мозге, может как пробуждать, так и успокаивать. Это может быть связано с потребностью в регуляции уровня кислорода в организме или с реакцией на стрессовые ситуации.

Однако один из самых интересных аспектов зевоты — ее заразительность. Провайн предполагает, что это связано с эволюционными механизмами, предназначенными для синхронизации поведения в сообществе. Возможно, в древности зевота была сигналом для группы, показывая, что пришло время на покой или на охоту. Это могло обеспечивать единство и согласованность в действиях членов сообщества.

Таким образом, хотя точная причина зевоты остается неизвестной, исследования Провайна и других ученых приближают нас к пониманию этого удивительного феномена.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
В Часов Яре русские войска начали штурм, Харьков полностью обесточен Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Последние материалы
Полина Гагарина выгнала из шоу "Голос" солистку группы "Город 312" Макарову
Сын Михаила Круга затмил Стаса Пьеху на "Новой Фабрике звезд"
С 2024 года дорожные камеры будут устанавливать за километр друг от друга
BBC*: "волны-убийцы" являются причиной исчезновений в Бермудском треугольнике
Родители онкобольной Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов
Нарушение сна и снижение уровня энергии означает, что необходимо пересмотреть программу тренировок
Зепюр Брутян показала игры перед сном Павла Прилучного и годовалого сына Микаэля
Как решить проблему выпадения волос весной: факторы и методы борьбы
Власти Оренбургской области не подтвердили информацию о полном разрушении дамбы в Орске
Мария Погребняк рассказала о разводе с мужем словами "наши отношения переросли"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников