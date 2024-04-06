Распространяется быстрее простуды: раскрыты причины заразительности зевоты

Психолог Роберт Провайн назвал зевоту механизмом синхронизации поведения людей

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Зевота — феномен, который привлекает внимание не только своей заразительностью, но и загадочностью своего происхождения. Психолог Роберт Провайн провел множество экспериментов для понимания причин и последствий зевоты.

Фото: Sueño by Juanedc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В его исследованиях было обнаружено, что зевок в среднем длится шесть секунд и может возникнуть даже во время сосредоточенной деятельности. Провайн подчеркивает, что зевота не сводится просто к глубокому вдоху, так как попытка дышать носом во время зевка оказывается невозможной. Это указывает на то, что зевота имеет свои нейрологические аспекты.

Одно из предположений состоит в том, что зевота может служить способом активации или успокоения организма. Зевота, вызывая задержку кислорода в головном мозге, может как пробуждать, так и успокаивать. Это может быть связано с потребностью в регуляции уровня кислорода в организме или с реакцией на стрессовые ситуации.

Однако один из самых интересных аспектов зевоты — ее заразительность. Провайн предполагает, что это связано с эволюционными механизмами, предназначенными для синхронизации поведения в сообществе. Возможно, в древности зевота была сигналом для группы, показывая, что пришло время на покой или на охоту. Это могло обеспечивать единство и согласованность в действиях членов сообщества.

Таким образом, хотя точная причина зевоты остается неизвестной, исследования Провайна и других ученых приближают нас к пониманию этого удивительного феномена.