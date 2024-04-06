Наконец-то раскрыта тайна Бермудского треугольника: ученые назвали причину загадочных исчезновений

BBC*: "волны-убийцы" являются причиной исчезновений в Бермудском треугольнике

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские ученые из University of Southampton представили новые доказательства, которые могут разъяснить загадку Бермудского треугольника.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Их исследования указывают на возможную связь между исчезновениями кораблей, самолетов и людей в этом регионе и появлением гигантских "волн-убийц". Волны-убийцы представляют собой крутые и высокие волны, которые появляются в местах столкновения нескольких штормов и могут обрушиться на судно, не давая ему шанса на спасение.

Исследователи собрали новые доказательства, подтверждающие правдоподобность этой гипотезы. Данные, полученные от Национального управления океанических и атмосферных исследований, подтверждают, что волны-убийцы могут возникать в Бермудском треугольнике из-за специфических условий в этом регионе, сообщает BBC*.

Ученые утверждают, что риски, связанные с путешествиями через Бермудский треугольник, не отличаются от рисков в других частях океана. Однако новые данные помогают лучше понять природу этого загадочного региона и, возможно, предотвратить будущие трагедии.

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