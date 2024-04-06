Наконец-то раскрыта тайна Бермудского треугольника: ученые назвали причину загадочных исчезновений

Британские ученые из University of Southampton представили новые доказательства, которые могут разъяснить загадку Бермудского треугольника.
Их исследования указывают на возможную связь между исчезновениями кораблей, самолетов и людей в этом регионе и появлением гигантских "волн-убийц". Волны-убийцы представляют собой крутые и высокие волны, которые появляются в местах столкновения нескольких штормов и могут обрушиться на судно, не давая ему шанса на спасение.
Исследователи собрали новые доказательства, подтверждающие правдоподобность этой гипотезы. Данные, полученные от Национального управления океанических и атмосферных исследований, подтверждают, что волны-убийцы могут возникать в Бермудском треугольнике из-за специфических условий в этом регионе, сообщает BBC*.
Ученые утверждают, что риски, связанные с путешествиями через Бермудский треугольник, не отличаются от рисков в других частях океана. Однако новые данные помогают лучше понять природу этого загадочного региона и, возможно, предотвратить будущие трагедии.
*Роскомнадзор заблокировал в России официальный сайт BBC
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.