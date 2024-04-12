Открыт способ восстановления мозга после инсульта

Ученые нашли способ восстановления мозга после инсульта с помощью стволовых клеток

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В процессе исследования проблемы восстановления мозга после инсульта ученые из Университета Калифорнии обнаружили метод, способный смягчить это состояние.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперты также высказывают мнение о возможности улучшения когнитивных способностей, которые часто нуждаются в восстановлении после выздоровления.

Суть этого открытия заключается в применении стволовых клеток в процессе лечения. Известно, что нарушения когнитивных функций часто связаны с инсультом или болезнью Альцгеймера.

Пациенты, перенесшие инсульт, часто сталкиваются с проблемами памяти и координации движений. В результате лабораторных экспериментов с мышами исследователи достигли положительных результатов.

Стволовые клетки были введены в мозг мышей, что позволило здоровым клеткам занять поврежденные области мозга. Это привело к активации защитной реакции, что помогло предотвратить дальнейшее повреждение тканей.

Кроме того, произошло ускоренное образование новых связей между клетками и увеличение синтеза миелина. В случае успешных клинических испытаний на людях возможно начнется массовое производство таких клеток для их последующего применения в больницах.