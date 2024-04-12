Открыт способ восстановления мозга после инсульта

В процессе исследования проблемы восстановления мозга после инсульта ученые из Университета Калифорнии обнаружили метод, способный смягчить это состояние.
Эксперты также высказывают мнение о возможности улучшения когнитивных способностей, которые часто нуждаются в восстановлении после выздоровления.
Суть этого открытия заключается в применении стволовых клеток в процессе лечения. Известно, что нарушения когнитивных функций часто связаны с инсультом или болезнью Альцгеймера.
Пациенты, перенесшие инсульт, часто сталкиваются с проблемами памяти и координации движений. В результате лабораторных экспериментов с мышами исследователи достигли положительных результатов.
Стволовые клетки были введены в мозг мышей, что позволило здоровым клеткам занять поврежденные области мозга. Это привело к активации защитной реакции, что помогло предотвратить дальнейшее повреждение тканей.
Кроме того, произошло ускоренное образование новых связей между клетками и увеличение синтеза миелина. В случае успешных клинических испытаний на людях возможно начнется массовое производство таких клеток для их последующего применения в больницах.
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