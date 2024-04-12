Ученые открывают тайну: восстановлена самая древняя ДНК человека, смещающая историю миграции

Найдена самая древняя человеческая ДНК в мире

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые восстановили самую старую ДНК человека, принадлежавшую индивиду, населявшему европейскую территорию много тысяч лет назад. Геном был воссоздан группой немецких исследователей и представлен в Nature Ecology and Evolution.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Исследователи изучили череп женщины, которая жила примерно 45 тысяч лет назад в области, которая сегодня является частью Чешской Республики, возле поселения Златы Кун.

Анализ показал, что останки принадлежат представителю первой волны Homo sapiens, которые мигрировали с африканского континента на европейский. По мнению исследователей, предки этой женщины, вероятно, были неандертальцами.

Однако уровень неандертальской ДНК в геноме этого древнего человека соответствует уровню в современных людях, составляя 2-3 процента.

Ранее считалось, что самым древним Homo sapiens, покинувшим пределы Африки, был усть-ишимский человек из Сибири. Но результаты нового исследования могут изменить это представление.

Восстановленный геном указывает на то, что первые Homo sapiens обитали в Европе еще до полного исчезновения неандертальцев.