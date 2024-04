Установлены причины развития психоза

Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили основные факторы, приводящие к развитию психоза. У пациентов могут возникать ложные убеждения, известные как бред, а также галлюцинации, когда они видят или слышат то, чего на самом деле нет.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic