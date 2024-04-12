Установлены причины развития психоза

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Ученые: галлюцинации могут возникать и при отсутствии психических заболеваний

Наука

Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили основные факторы, приводящие к развитию психоза. У пациентов могут возникать ложные убеждения, известные как бред, а также галлюцинации, когда они видят или слышат то, чего на самом деле нет.

Ученые: галлюцинации могут возникать и при отсутствии психических заболеваний
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science.

Психотический эпизод, как известно, является признаком серьезных психических расстройств, таких как шизофрения или биполярное расстройство.

Тем не менее, галлюцинации могут возникать даже без наличия таких психических заболеваний.

В рамках эксперимента участникам предлагалось оценить свою уверенность в том, что они точно услышали определенный звук.

При наличии фонового шума им нужно было распознать определенный звук и отреагировать на него, нажав на кнопку. В обычных условиях галлюцинации возникали иногда, особенно при сильном фоновом шуме. Тем не менее, люди были убеждены, что действительно услышали звук.

Этот эксперимент помог ученым лучше понять нейронные цепи, вызывающие галлюцинации. Оказалось, что повышение уровня гормона дофамина способствует этому явлению.

Эксперты установили тесную связь между галлюцинациями и уровнем гормона в организме. Исследование также показало, что антипсихотик галоперидол способен снизить уровень дофамина.

Подводя итоги, ученые пришли к выводу, что в головном мозге существует нейронная цепочка, нарушение которой приводит к резкому повышению уровня дофамина, что и становится причиной психических расстройств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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