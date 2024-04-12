Удивительное открытие: человеческий мозг обладает секретом борьбы со старением

Мозг человека оказался способен защищать себя от старения: открытие ученых из США

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи обнаружили, что человеческий мозг может самостоятельно противодействовать процессу старения.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это научное открытие было сделано учеными из Института биологических исследований Солка и опубликовано в журнале Science.

По результатам исследования, ученые обнаружили механизм предотвращения старения, присущий нейронам. Этот механизм позволяет нейронам, основным клеткам центральной нервной системы, защищаться от повреждений. Эта особенность является своего рода компенсацией за отсутствие процесса репликации ДНК.

В результате нейроны оказались самыми устойчивыми к старению среди всех клеток человеческого организма.

Способность нервных клеток головного мозга к восстановлению после повреждений была известна ранее. Однако в этом исследовании американские специалисты смогли описать механизм этого процесса.

Они провели эксперименты на нейронах, которые были искусственно выращены из стволовых клеток. В результате исследования стало известно, что нервные клетки способны регенерировать конкретные участки ДНК. Эти участки были обозначены специалистами как "горячие точки".