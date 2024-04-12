Забудьте прошлое: ученые научились управлять вашей памятью и стирают ложные воспоминания

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Ученые сумели воссоздать ложные воспоминания и удалить их из памяти человека

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Наука

Психологи научились управлять человеческой памятью. Им удалось удалить воссозданные у человека ложные воспоминания. Этот результат получен в результате эксперимента, проведенного специалистами из Великобритании и Германии и опубликованного в журнале PNAS.

Ученые сумели воссоздать ложные воспоминания и удалить их из памяти человека
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В рамках исследования 52 человека приняли участие. Ученые с помощью родственников добровольцев внушали им ложные детские воспоминания, такие как сбегание из дома или попадание в аварию. После трех бесед с психологами и родителями 56 процентов участников стали верить в реальность выдуманных событий.

Специалисты рассказали, что для удаления ложных воспоминаний они предлагали добровольцам вспомнить источник этих событий. После этого люди осознавали, что их обманули.

Целью исследования было научиться корректировать ошибки, возникающие в человеческой памяти.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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