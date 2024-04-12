В NASA рассчитали, сколько нужно времени человеку, чтобы обойти Луну

Сотрудники NASA провели аналитическое исследование, чтобы определить примерное время, необходимое человеку для обхода естественного спутника Земли пешком. Оказалось, что этот период практически в четыре раза меньше времени, затраченного на кругосветное путешествие по поверхности нашей планеты.
Ученые подчеркнули важность учета различных факторов в расчетах, включая скорость передвижения астронавта по поверхности Луны и расстояние, которое он может пройти без перерыва на отдых. Также следует учитывать выбранный маршрут.
Специалисты предположили, что при гипотетической максимальной скорости в 5 км/ч астронавту потребуется 91 день, чтобы пройти окружность Луны, имеющую длину 10 921 км.
Важно отметить, что исследование учитывало использование современного снаряжения.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.