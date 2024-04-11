Как высшее образование влияет на мозг: выводы исследователей

Высшее образование не является защитой от атрофии мозга

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Существует мнение, что наличие обширного образования может замедлить процесс старения мозга. Однако исследователи из Швеции пришли к выводу, что это представление ошибочно. Получение высшего образования не является гарантом защиты от уменьшения объема мозга.

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Исследование, проведённое в Университете Умео и опубликованное в научном журнале PNAS, выявило, что образование в высших учебных заведениях даёт свои плоды для здоровья, но не связано с предотвращением старения мозга. Анализируя процессы в мозге у людей с высшим образованием, учёные обнаружили определённые изменения, такие как увеличение объема коры головного мозга.

Однако это не влияет на скорость старения мозга: он уменьшается у образованных людей с той же скоростью, что и у тех, кто не прошёл учебный курс в университете.

Несмотря на это, обучение в вузе имеет позитивное воздействие на мозг. У выпускников университетов наблюдается сниженный риск развития нейродегенеративных заболеваний, а также они реже сталкиваются с проблемами сердца и сосудов, по мнению учёных.