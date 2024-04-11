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Астрофизики описали микроскопические черные дыры, заражающие звезды

MNRAS: крошечные черные дыры могут проникать в звезды и пожирать их изнутри

1:29
Наука

Группа астрофизиков из Брюссельского свободного университета в Бельгии проанализировала воздействие первичных черных дыр (ПЧД) на эволюцию звезд и темной материи. Их исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

MNRAS: крошечные черные дыры могут проникать в звезды и пожирать их изнутри
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under This file is in the public domain

Темная материя — это гипотетическое вещество, которое составляет примерно 85% массы Вселенной, но не взаимодействует с обычной материей и остается невидимой. Одна из теорий предполагает, что темная материя может состоять из первичных черных дыр.

В обычных условиях черные дыры формируются в результате коллапса массивных звезд. Однако существует предположение, что в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной появились ПЧД — мелкие, но очень плотные области материи, масса которых может варьироваться от массы пылинки до массы Солнца.

Согласно новому исследованию, ПЧД размером с каплю тумана и массой крупного астероида могут проникать внутрь молодых звезд и там оставаться. Такие компактные черные дыры начинают поглощать водород, постепенно поглощая светило изнутри.

Ученые считают, что эта теория предоставляет хорошее объяснение происхождения темной материи, так как зараженные ПЧД звезды в конечном итоге превращаются в почти невидимые черные дыры.

Исследователи призывают искать подобные объекты в ультратусклых карликовых галактиках.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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