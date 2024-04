Астрофизики описали микроскопические черные дыры, заражающие звезды

Группа астрофизиков из Брюссельского свободного университета в Бельгии проанализировала воздействие первичных черных дыр (ПЧД) на эволюцию звезд и темной материи. Их исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under This file is in the public domain