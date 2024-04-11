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Назван неочевидный препарат для лечения болезни Паркинсона

NEJM: препарат от диабета может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

1:42
Наука

Исследователи из университетской больницы в Бордо, Франция, обнаружили, что препарат, используемый для лечения диабета и ожирения из класса агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (например, Оземпик), может замедлять прогрессирование болезни Паркинсона. Данные результаты были опубликованы в NEJM (The New England Journal of Medicine).

NEJM: препарат от диабета может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В исследовании приняли участие 156 пациентов с болезнью Паркинсона, которые были разделены на две группы для годичного лечения либо ликсисенатидом (агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида 1), либо имитацией терапии с использованием плацебо. Агонисты рецепторов ГПП-1 — это класс лекарственных средств, которые нормализуют уровни сахара и холестерина в крови, способствуют потере веса и регулируют аппетит.

Результаты исследования показали, что после года инъекционного лечения у участников первой группы не наблюдалось ухудшения двигательных симптомов болезни Паркинсона, в то время как в группе, получавшей плацебо, заболевание продолжало прогрессировать.

Это различие сохранялось и через два месяца после завершения исследования.

Согласно заявлению исследователей, это свидетельствует о том, что ликсисенатид не только смягчает симптомы заболевания, но и защищает нейроны головного мозга от дальнейшего разрушения.

Также отмечается, что некоторые испытуемые во время экспериментальной терапии испытывали потерю веса, тошноту, рвоту и рефлюкс. Такие побочные эффекты часто наблюдаются при применении агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1. Для подтверждения безопасности такой терапии необходимы дополнительные исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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