Ученые развеяли миф об "ускорении" метаболизма

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The Conversation: определенные виды пищи не могут ускорить метаболизм

1:29
Наука

Биохимик Трэвис Немков, работающий в медицинском кампусе Аншутц университета Колорадо, поделился с The Conversation своим мнением о том, что некоторые заболевания, такие как COVID-19, могут вызвать изменения в обмене веществ (метаболизме). Однако потребление определенных продуктов не оказывает на него прямого влияния.

The Conversation: определенные виды пищи не могут ускорить метаболизм
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он объяснил, что метаболизм человека — это сложная система, включающая десятки тысяч молекул и белков, которые обрабатывают пищу, превращая ее в энергию и материалы для роста и восстановления организма.

Процесс начинается на химическом уровне с расщепления углеводов, жиров и белков на электроны, которые затем используются митохондриями для создания энергии, необходимой клеткам.

Немков отметил, что определенные продукты не могут ускорить метаболизм, но некоторые заболевания, такие как COVID-19, могут нарушить его функционирование. Например, у некоторых людей после перенесенного коронавируса может возникнуть дисбаланс в жировом обмене.

Исследования показали, что у таких людей биохимический состав крови в состоянии покоя аналогичен составу крови физически истощенных спортсменов.

Биохимик также отметил, что на метаболизм могут влиять и другие заболевания, такие как диабет, рассеянный склероз и анемия, а также особые условия, такие как радиация, высокогорье или интенсивные физические нагрузки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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