Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне потеряли еще одну возможность досрочного погашения ипотеки
Ашли Робертс устроила голую фотосессию в ванной на Пасху
Где лучше всего хранить дачные инструменты?
Шоколадное печенье: десерт по этому рецепту можно даже тем, кто соблюдает пост
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака любят питомцев меньше остальных
Константин Богомолов заявил, что "уехавшим" сложно смириться с тем, что без них в стране есть жизнь
Ронда Роузи: "Я величайший боец в истории"
Шипучие бомбочки для ванны: тайны идеального расслабления
Ford откладывает запуск трехрядных электромобилей из-за развития рынка
Предупредит вас о надвигающейся опасности: в Германии разработали "умный шлем" для водителей строительной техники

Fraunhofer: разработан шлем для снижения травматизма водителей стройтехники

1:38
Наука

Специалисты Института Фраунгофера по долговечности конструкций и надежности систем в Германии разработали шлем, предназначенный для снижения травматизма водителей строительной техники.

Fraunhofer: разработан шлем для снижения травматизма водителей стройтехники
Фото: U.S. Navy by Chad Zenthoefer is licensed under Public Domain

Это инновационное устройство использует передовую сенсорную технологию для мониторинга и предупреждения пользователей о чрезмерной тряске, возникающей во время работы с тяжелой техникой, такой как экскаваторы и бульдозеры.

В основе шлема лежит гибкий пьезоэлектрический датчик, встроенный во внутренний крепежный ремень. Состоящий из тонкой пленки полипропиленовой пены с алюминиевым покрытием, этот датчик работает по принципу пьезоэлектрического эффекта, генерируя электрические сигналы в ответ на физическую деформацию. При вибрации во время движения датчик обнаруживает и передает данные о напряжении и частоте на носимый на теле передающий модуль, который затем передает информацию на компьютер для анализа, сообщает Fraunhofer.

С помощью сложного программного обеспечения компьютер оценивает данные и предупреждает пользователя, когда тряска достигает опасного уровня. Такой упреждающий подход позволяет операторам делать необходимые перерывы или применять такие стратегии, как амортизация сиденья, для оперативного реагирования на ситуацию.

Применение этой сенсорной технологии выходит за рамки индивидуальной безопасности, предлагая производителям возможности для оптимизации конструкции транспортных средств. Обнаруживая и устраняя чрезмерные вибрации на этапе разработки автомобиля, будущие строительные машины можно спроектировать таким образом, чтобы свести к минимуму риски для операторов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Последние материалы
Котлеты из индейки на пару в мультиварке: полезное и диетическое горячее блюдо
Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое
Топ мест в Беларуси, которые вы обязательно должны посетить
Жена Павла Прилучного объяснила свое внезапное исчезновение из соцсетей
Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления
Частая проблема: муравьи атакуют яблони
JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua
Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников