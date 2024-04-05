Предупредит вас о надвигающейся опасности: в Германии разработали "умный шлем" для водителей строительной техники

Fraunhofer: разработан шлем для снижения травматизма водителей стройтехники

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты Института Фраунгофера по долговечности конструкций и надежности систем в Германии разработали шлем, предназначенный для снижения травматизма водителей строительной техники.

Фото: U.S. Navy by Chad Zenthoefer is licensed under Public Domain

Это инновационное устройство использует передовую сенсорную технологию для мониторинга и предупреждения пользователей о чрезмерной тряске, возникающей во время работы с тяжелой техникой, такой как экскаваторы и бульдозеры.

В основе шлема лежит гибкий пьезоэлектрический датчик, встроенный во внутренний крепежный ремень. Состоящий из тонкой пленки полипропиленовой пены с алюминиевым покрытием, этот датчик работает по принципу пьезоэлектрического эффекта, генерируя электрические сигналы в ответ на физическую деформацию. При вибрации во время движения датчик обнаруживает и передает данные о напряжении и частоте на носимый на теле передающий модуль, который затем передает информацию на компьютер для анализа, сообщает Fraunhofer.

С помощью сложного программного обеспечения компьютер оценивает данные и предупреждает пользователя, когда тряска достигает опасного уровня. Такой упреждающий подход позволяет операторам делать необходимые перерывы или применять такие стратегии, как амортизация сиденья, для оперативного реагирования на ситуацию.

Применение этой сенсорной технологии выходит за рамки индивидуальной безопасности, предлагая производителям возможности для оптимизации конструкции транспортных средств. Обнаруживая и устраняя чрезмерные вибрации на этапе разработки автомобиля, будущие строительные машины можно спроектировать таким образом, чтобы свести к минимуму риски для операторов.