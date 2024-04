Их уникальный способ питания помог избежать конкуренции с другими видами: в Новой Зеландии открыт новый вид дельфинов

JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua

Группа палеонтологов из Университета Отаго в Новой Зеландии представила открытие нового вида дельфинов, который существовал в Тихом океане около 22-23 миллионов лет назад в период олигоцена.

Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS is licensed under Public Domain

Новый вид дельфинов был назван Aureia rerehua и был обнаружен в карьере в долине Хакатарамеа, принадлежащей к геопарку Вайтаки Уайтстоун, первому геопарку ЮНЕСКО в Новой Зеландии, известному своими находками окаменелостей.

Исследование окаменелостей показало, что Aureia rerehua были маленькими морскими млекопитающими с гибкой шеей, которые предпочитали охотиться на мелководье. Ученые обратили внимание на необычный метод питания у этих дельфинов. Их зубы были широко расставлены и напоминали булавки, что, вероятно, помогало им захватывать рыбу и глотать ее целиком, сообщает Journal of the Royal Society of New Zealand (JRSNZ).

Специалисты предполагают, что такой уникальный метод питания мог помочь Aureia rerehua избежать конкуренции с другими видами дельфинов, которые в то время были обычными у берегов Новой Зеландии в период олигоцена.