Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое
Топ мест в Беларуси, которые вы обязательно должны посетить
Жена Павла Прилучного объяснила свое внезапное исчезновение из соцсетей
Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления
Частая проблема: муравьи атакуют яблони
Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
Группа "Тинькофф" основала свой собственный негосударственный пенсионный фонд
Их уникальный способ питания помог избежать конкуренции с другими видами: в Новой Зеландии открыт новый вид дельфинов

JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua

1:09
Наука

Группа палеонтологов из Университета Отаго в Новой Зеландии представила открытие нового вида дельфинов, который существовал в Тихом океане около 22-23 миллионов лет назад в период олигоцена.

JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua
Фото: photolib.noaa.gov by NOAA NMFS is licensed under Public Domain

Новый вид дельфинов был назван Aureia rerehua и был обнаружен в карьере в долине Хакатарамеа, принадлежащей к геопарку Вайтаки Уайтстоун, первому геопарку ЮНЕСКО в Новой Зеландии, известному своими находками окаменелостей.

Исследование окаменелостей показало, что Aureia rerehua были маленькими морскими млекопитающими с гибкой шеей, которые предпочитали охотиться на мелководье. Ученые обратили внимание на необычный метод питания у этих дельфинов. Их зубы были широко расставлены и напоминали булавки, что, вероятно, помогало им захватывать рыбу и глотать ее целиком, сообщает Journal of the Royal Society of New Zealand (JRSNZ).

Специалисты предполагают, что такой уникальный метод питания мог помочь Aureia rerehua избежать конкуренции с другими видами дельфинов, которые в то время были обычными у берегов Новой Зеландии в период олигоцена.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Последние материалы
Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления
JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua
Частая проблема: муравьи атакуют яблони
Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
Группа "Тинькофф" основала свой собственный негосударственный пенсионный фонд
arXiv: обнаружена способность звезд поглощать друг друга для "омолаживания"
Элизабет Херли рассмеялась над слухами о романе с принцем Гарри
В Индонезии нашли вымершего тигра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников