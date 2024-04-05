"Каннибализм" процветает среди звёзд: назван способ, благодаря которому эти небесные тела продлевают свою "молодость"

Исследование, проведенное астрономами из Северо-Западного университета в Чикаго, проливает свет на загадку звезд в галактике Млечный Путь, которые выглядят необычайно молодо, несмотря на свой древний возраст.
Согласно результатам исследования, эти звезды сохраняют свою молодость за счет того, что поглощают другие звезды.
Ученые пришли к этому выводу, моделируя движение около 1 тысячи звезд вокруг сверхмассивной черной дыры, известной как Стрелец А*, расположенной в центре Млечного Пути. В этом регионе, насыщенном звездами, столкновения между ними происходят довольно часто. При таких столкновениях звезды могут сливаться вместе, обновляясь в процессе, или же менее массивные звезды могут потерять значительное количество своего вещества, сообщает arXiv.
Центр галактики характеризуется высокими скоростями вращения звезд, вызванными сильной гравитацией Стрельца А*. Это приводит к тому, что звезды постоянно сталкиваются друг с другом, формируя популяции странных объектов малой массы. Однако, из-за высоких скоростей, они не успевают полностью сливаться. Хотя эти звезды и выглядят молодо, они быстро расходуют свой избыток водорода, несмотря на их внешний вид.
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