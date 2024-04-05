Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
Группа "Тинькофф" основала свой собственный негосударственный пенсионный фонд
Элизабет Херли рассмеялась над слухами о романе с принцем Гарри
В Индонезии нашли вымершего тигра
Кинолог Уражевский рассказал о самых подходящих питомцах для детей
Панкейки на кефире: быстрый рецепт вкусного завтрака или полдника
Toyota 4Runner сохраняет культовое окно и уникальный дизайн
Михаил Мамиашвили: "Не думаю, что мы не найдем аргументов для решения ситуации с Садулаевым"
"Каннибализм" процветает среди звёзд: назван способ, благодаря которому эти небесные тела продлевают свою "молодость"

arXiv: обнаружена способность звезд поглощать друг друга для "омолаживания"

1:14
Наука

Исследование, проведенное астрономами из Северо-Западного университета в Чикаго, проливает свет на загадку звезд в галактике Млечный Путь, которые выглядят необычайно молодо, несмотря на свой древний возраст.

arXiv: обнаружена способность звезд поглощать друг друга для "омолаживания"
Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно результатам исследования, эти звезды сохраняют свою молодость за счет того, что поглощают другие звезды.

Ученые пришли к этому выводу, моделируя движение около 1 тысячи звезд вокруг сверхмассивной черной дыры, известной как Стрелец А*, расположенной в центре Млечного Пути. В этом регионе, насыщенном звездами, столкновения между ними происходят довольно часто. При таких столкновениях звезды могут сливаться вместе, обновляясь в процессе, или же менее массивные звезды могут потерять значительное количество своего вещества, сообщает arXiv.

Центр галактики характеризуется высокими скоростями вращения звезд, вызванными сильной гравитацией Стрельца А*. Это приводит к тому, что звезды постоянно сталкиваются друг с другом, формируя популяции странных объектов малой массы. Однако, из-за высоких скоростей, они не успевают полностью сливаться. Хотя эти звезды и выглядят молодо, они быстро расходуют свой избыток водорода, несмотря на их внешний вид.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Последние материалы
Панкейки на кефире: быстрый рецепт вкусного завтрака или полдника
Toyota 4Runner сохраняет культовое окно и уникальный дизайн
С чем его можно сажать на грядке щавель?
Михаил Мамиашвили: "Не думаю, что мы не найдем аргументов для решения ситуации с Садулаевым"
Избегаем раздражения после бритья: шесть советов для комфортной депиляции
В Калининграде, Крыму и Сочи зацвела сакура
JARHE: преподаватели с высокой загруженностью склонны ставить высокие оценки
Кинолог Голубев рассказал, может ли собака любить
Врач Глушко посоветовала не есть утром каши при лишнем весе и высоком сахаре в крови
Количество страховых полисов для китайских автомобилей по КАСКО выросло на 236%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников