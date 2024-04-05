Почему одни преподаватели ставят более высоких балл, чем их коллеги: названы основные факторы "инфляции оценок" в вузах

Исследование, проведенное учеными из НИУ ВШЭ (Россия) и Ариэльского университета (Израиль), показало, что преподаватели вузов, которые сталкиваются с недостатком времени из-за перегрузки рабочими задачами, часто выставляют завышенные оценки на экзаменах.
Анализ данных, включающих более чем 100 тысяч записей об оценках для примерно 5 тысяч курсов, выявил, что завышение оценок происходит чаще всего у преподавателей, ведущих большое количество курсов одновременно. Это связано с тем, что такие преподаватели сталкиваются с нехваткой времени на тщательную проверку работ и адекватную оценку студентов, сообщает Journal of Applied Research in Higher Education (JARHE).
Среди факторов, которые также оказывают влияние на завышение оценок, исследователи отметили следующие:
Исследователи рекомендуют изменение дизайна образовательных программ и более грамотное распределение нагрузки преподавателей. Это включает не только учет количества курсов, но и их формата, продолжительности и других факторов, которые могут повлиять на качество образования и объективность выставления оценок.
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