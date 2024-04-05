Почему одни преподаватели ставят более высоких балл, чем их коллеги: названы основные факторы "инфляции оценок" в вузах

JARHE: преподаватели с высокой загруженностью склонны ставить высокие оценки

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из НИУ ВШЭ (Россия) и Ариэльского университета (Израиль), показало, что преподаватели вузов, которые сталкиваются с недостатком времени из-за перегрузки рабочими задачами, часто выставляют завышенные оценки на экзаменах.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Анализ данных, включающих более чем 100 тысяч записей об оценках для примерно 5 тысяч курсов, выявил, что завышение оценок происходит чаще всего у преподавателей, ведущих большое количество курсов одновременно. Это связано с тем, что такие преподаватели сталкиваются с нехваткой времени на тщательную проверку работ и адекватную оценку студентов, сообщает Journal of Applied Research in Higher Education (JARHE).

Среди факторов, которые также оказывают влияние на завышение оценок, исследователи отметили следующие:

Преподавание старшекурсникам : в сравнении с первокурсниками, преподаватели относятся менее строго к старшим студентам, что может приводить к более щедрым оценкам.

: в сравнении с первокурсниками, преподаватели относятся менее строго к старшим студентам, что может приводить к более щедрым оценкам. Преподавание на русском языке : в сравнении с курсами, проводимыми на английском языке, преподавание на русском чаще сопровождается завышением оценок.

: в сравнении с курсами, проводимыми на английском языке, преподавание на русском чаще сопровождается завышением оценок. Короткая продолжительность курса : курсы с более короткими сроками обучения могут оказаться менее эффективными для тщательной проверки работ и адекватной оценки студентов.

: курсы с более короткими сроками обучения могут оказаться менее эффективными для тщательной проверки работ и адекватной оценки студентов. Большой размер учебной группы: преподаватели, работающие с большими группами студентов, могут испытывать трудности в оценке индивидуальных достижений каждого студента из-за ограниченного времени.

Исследователи рекомендуют изменение дизайна образовательных программ и более грамотное распределение нагрузки преподавателей. Это включает не только учет количества курсов, но и их формата, продолжительности и других факторов, которые могут повлиять на качество образования и объективность выставления оценок.