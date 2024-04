Клин клином вышибают: предложен необычный способ борьбы с распространением малярии

Your browser does not support the audio element.

Исследовательская группа под руководством Университета Макмастера представляет новый метод борьбы с малярией, основанный на концепции "поиска патогенов".

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain