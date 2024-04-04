Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Саратовской области мужчина перевел мошенникам 2,935 миллиона рублей
Простые способы сэкономить на страховке: советы для начинающих водителей
Диетолог Русакова сообщила, что польза салатов преувеличена
Hyundai Ioniq 6: Новое слово в мире электромобилей
Запечённая курица с овощами под медово-горчичным соусом: простой рецепт
Ветеринары ответили, что делать, если собака подавилась
Что лучше всего посадить возле подъезда?
Корейские секреты красоты: путь к сияющей и здоровой коже
Клуб "Енисей" подписал контракт с котом из красноярского приюта
Клин клином вышибают: предложен необычный способ борьбы с распространением малярии

Канадские ученые предложили использовать древних комаров для борьбы с малярией

1:19
Наука

Исследовательская группа под руководством Университета Макмастера представляет новый метод борьбы с малярией, основанный на концепции "поиска патогенов".

Канадские ученые предложили использовать древних комаров для борьбы с малярией
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain

Ученые предлагают анализировать древние образцы комаров, хранящиеся в музеях и коллекциях, для выявления информации о прошлых эволюционных и распространительных путях малярии.

Используя передовые технологии анализа ДНК и тестирования, исследователи стремятся раскрыть секреты паразита Plasmodium, который является причиной малярии. Они рассматривают комаров как "летающие капсулы времени", содержащие информацию о том, как малярия распространялась среди человеческих популяций в прошлом, сообщает Ferra.

Главный исследователь Меган Брикли отмечает, что изучение останков комаров позволит понять исторические маршруты распространения малярии. Это, в свою очередь, может помочь в разработке более эффективных стратегий контроля и лечения этого заболевания в настоящем времени.

Исторические коллекции комаров, включая образцы, собранные во время колониальных экспедиций XVIII века, содержат огромное количество неиспользованных данных. Их анализ позволяет ученым проследить эволюцию видов Plasmodium и предсказать, как изменение климата может повлиять на распространение малярии в будущем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
Корейские секреты красоты: путь к сияющей и здоровой коже
Что лучше всего посадить возле подъезда?
Клуб "Енисей" подписал контракт с котом из красноярского приюта
Принц Уильям раскрыл правду о своих отношениях с Гарри
Топ-5 вещей, которых не должно быть в маленькой квартире
Бейонсе и Jay-Z празднуют 16 лет свадебного союза
Scientific Reports: бездетные мужчины чаще отцов имеют проблемы с почками
BMW M5 с кузовом универсал представлен в США
Что представляет собой будущий объединенный полис ОСАГО для России и Беларуси
Кинологи рассказали, как отучить собаку грызть тапки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников