Клин клином вышибают: предложен необычный способ борьбы с распространением малярии

Канадские ученые предложили использовать древних комаров для борьбы с малярией

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательская группа под руководством Университета Макмастера представляет новый метод борьбы с малярией, основанный на концепции "поиска патогенов".

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library by James Gathany is licensed under Public Domain

Ученые предлагают анализировать древние образцы комаров, хранящиеся в музеях и коллекциях, для выявления информации о прошлых эволюционных и распространительных путях малярии.

Используя передовые технологии анализа ДНК и тестирования, исследователи стремятся раскрыть секреты паразита Plasmodium, который является причиной малярии. Они рассматривают комаров как "летающие капсулы времени", содержащие информацию о том, как малярия распространялась среди человеческих популяций в прошлом, сообщает Ferra.

Главный исследователь Меган Брикли отмечает, что изучение останков комаров позволит понять исторические маршруты распространения малярии. Это, в свою очередь, может помочь в разработке более эффективных стратегий контроля и лечения этого заболевания в настоящем времени.

Исторические коллекции комаров, включая образцы, собранные во время колониальных экспедиций XVIII века, содержат огромное количество неиспользованных данных. Их анализ позволяет ученым проследить эволюцию видов Plasmodium и предсказать, как изменение климата может повлиять на распространение малярии в будущем.