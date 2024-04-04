Наличие ребенка влияет на здоровье не только женщин: обнаружен негативный эффект бездетности мужчин

Новое исследование выявило, что у бездетных мужчин наблюдается увеличенная вероятность нарушений работы почек.
Ученые проанализировали данные, включающие информацию о 5,5 тысячах бездетных мужчин и шести тысячах отцов. Результаты анализа показали, что бездетные мужчины имеют более высокий риск развития таких показателей, как низкая скорость клубочковой фильтрации и протеинурия (наличие белка в моче), что является признаками сниженной функции почек, сообщает Scientific Reports.
Интересно, что эти результаты не зависели от таких факторов, как возраст, социально-экономический статус или наличие традиционных факторов риска болезней почек, таких как гипертония, диабет и метаболический синдром.
Важно отметить, что результаты этого исследования согласуются с выводами других научных исследований, которые также выявили связь между бесплодием и повышенным риском различных заболеваний.
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