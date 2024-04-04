Заедают негативные эмоции: обнаружена связь между одиночеством и тягой к вредной пище у женщин

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обнаружило, что существует связь между ощущением одиночества у женщин и повышенной реакцией мозга на изображения вредной пищи.
Для этого были приглашены 93 женщины, которых попросили оценить свою степень одиночества. После этого они были разделены на группы в зависимости от уровня ощущаемого одиночества и прошли сканирование мозга при помощи магнитно-резонансной томографии во время показа изображений различных блюд.
Результаты показали, что у женщин, которые чувствуют себя одинокими, наблюдается повышенная активность в областях мозга, связанных с желанием употреблять вредную пищу, особенно жирную и сладкую. Всплески такой активности фиксировались во время просмотра изображений блюд, богатых калориями и углеводами, сообщает JAMA Network Open.
Ученые предполагают, что это усиление аппетита может быть связано с эмоциональными состояниями, такими как тревога или депрессия, которые часто сопровождают ощущение одиночества.
Для преодоления нездоровой тяги к вредной еде исследователи рекомендуют укрепление психического здоровья через социальную поддержку и психологическую помощь. Это может помочь снизить риск развития неблагоприятных пищевых привычек и связанных с ними заболеваний.
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