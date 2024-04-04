Заедают негативные эмоции: обнаружена связь между одиночеством и тягой к вредной пище у женщин

JAMA Network Open: одинокие женщины склонны возжелать высококалорийную пищу

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, обнаружило, что существует связь между ощущением одиночества у женщин и повышенной реакцией мозга на изображения вредной пищи.

Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого были приглашены 93 женщины, которых попросили оценить свою степень одиночества. После этого они были разделены на группы в зависимости от уровня ощущаемого одиночества и прошли сканирование мозга при помощи магнитно-резонансной томографии во время показа изображений различных блюд.

Результаты показали, что у женщин, которые чувствуют себя одинокими, наблюдается повышенная активность в областях мозга, связанных с желанием употреблять вредную пищу, особенно жирную и сладкую. Всплески такой активности фиксировались во время просмотра изображений блюд, богатых калориями и углеводами, сообщает JAMA Network Open.

Ученые предполагают, что это усиление аппетита может быть связано с эмоциональными состояниями, такими как тревога или депрессия, которые часто сопровождают ощущение одиночества.

Для преодоления нездоровой тяги к вредной еде исследователи рекомендуют укрепление психического здоровья через социальную поддержку и психологическую помощь. Это может помочь снизить риск развития неблагоприятных пищевых привычек и связанных с ними заболеваний.