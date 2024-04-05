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Под будущим автовокзалом в Созополе найдены детские скелеты

Средневековый некрополь нашли при строительстве автовокзала в Болгарии

1:26
Наука

Средневековый некрополь нашли при строительстве автовокзала в Созополе, что в 35 км к югу от Бургаса на черноморском побережье Болгарии. О громком археологическом открытии пишут argumenti.ru со ссылкой на Аrkeonews.

Средневековый некрополь нашли при строительстве автовокзала в Болгарии
Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

Сначала на месте будущего вокзала нашли две свинцовые печати XIII века с ликами святых и надписями, относящимися к переписке — вероятно, между высшим духовенством.

На стройку прибыла команда археологов во главе с Явором Ивановым и директором Археологического музея в Созополе Димитаром Недевым.

В дальнейших раскопках обнаружились хорошо сохранившиеся человеческие останки, монеты, керамика, железные гвозди, датируемые XI — началом XIII века. Пока что найдено десять захоронений — детские скелеты, обращённые по христианской традиции на запад, один из которых принадлежал младенцу.

Где-то поблизости могут быть погребены его родители, полагает Иванов. "Как и в современном мире, когда умирает близкий родственник, его хоронят в могиле ранее умершего члена семьи. Возможно наслоение 10-15 захоронений друг на друга", — объясняет он.

Пока учёные докопались до глубины около трёх метров. Они надеются, что дальнейшие изыскания принесут ещё множество открытий — могут быть обнаружены и другие захоронения IV века и позднеэллинистического периода.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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