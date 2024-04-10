Глобальный климатический переворот: что скрывает изменение тектоники Антарктиды

Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно последним научным исследованиям, формирование ледников в регионе Антарктиды произошло примерно 34 миллиона лет назад. Ранее считалось, что это событие вызвало значительное снижение содержания углекислого газа в атмосфере Земли.

Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако недавние исследования ученых из Великобритании, Нидерландов и других стран предполагают, что образование ледяной шапки на континенте произошло вследствие изменений в океаническом дне.

Согласно сообщению на PHYS.org, новая теория оледенения включает в себя тектонические движения, кроме традиционных факторов, связанных с атмосферой Земли. Ученые разработали новую модель океана, в которой был учтен рельеф дна в прошлом. Это позволило им обнаружить, что изменения в тектонике сыграли ключевую роль в изменении теплообмена в Южном океане.

Согласно исследователям, если бы не снижение уровня океанического дна, морские течения продолжили бы переносить тепло к берегам Антарктиды, как это было ранее.

Однако погружение дна на 300 метров привело к ослаблению течений и понижению температуры воды в данном регионе на 2-5 градусов Цельсия.