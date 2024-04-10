В ходе археологических раскопок в городе Аахен, недалеко от границы с Бельгией на западе ФРГ, немецкие исследователи обнаружили руины древней римской крепости, которая была построена около 1700 лет назад. Результаты этого исследования были опубликованы на официальном веб-сайте города.
Историки в течение более 140 лет предполагали, что в этой области существовали укреплённые поселения, возведённые римлянами для защиты от нападений франкских племен, которые разрушили римскую крепость во второй половине III века нашей эры.
Эти предположения нашли своё подтверждение лишь в 2014 году, и только спустя 10 лет после этого начались археологические работы по раскопкам.
По мнению ученых, способ, которым была построена стена, явно указывает на её римское происхождение. Это подтверждается использованием бетонного раствора и каменной кладки, а также отличающимися от средневековых методами размерами и способом возведения фундамента.
В рамках раскопок археологи обнаружили сегмент фортификаций примерно семиметровой длины и толщиной около одного метра. Однако полная протяженность стены пока остаётся неизвестной.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.