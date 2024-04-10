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Археологи раскопали в Германии древнюю крепость римлян для защиты от варваров

Aachen.de: на западе Германии нашли римские укрепления III века нашей эры

1:14
Наука

В ходе археологических раскопок в городе Аахен, недалеко от границы с Бельгией на западе ФРГ, немецкие исследователи обнаружили руины древней римской крепости, которая была построена около 1700 лет назад. Результаты этого исследования были опубликованы на официальном веб-сайте города.

Aachen.de: на западе Германии нашли римские укрепления III века нашей эры
Фото: Wikimedia Commons by Llywelyn2000 is licensed under CC BY-SA 4.0

Историки в течение более 140 лет предполагали, что в этой области существовали укреплённые поселения, возведённые римлянами для защиты от нападений франкских племен, которые разрушили римскую крепость во второй половине III века нашей эры.

Эти предположения нашли своё подтверждение лишь в 2014 году, и только спустя 10 лет после этого начались археологические работы по раскопкам.

По мнению ученых, способ, которым была построена стена, явно указывает на её римское происхождение. Это подтверждается использованием бетонного раствора и каменной кладки, а также отличающимися от средневековых методами размерами и способом возведения фундамента.

В рамках раскопок археологи обнаружили сегмент фортификаций примерно семиметровой длины и толщиной около одного метра. Однако полная протяженность стены пока остаётся неизвестной.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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