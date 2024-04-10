Загадочная связь: как детский стресс влияет на ваш мозг и может вызвать Альцгеймера в будущем

Стрессы в детстве и юности усиливают риск развития болезни Альцгеймера

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное международной группой ученых и опубликованное в журнале Annals of Neurology, подчеркнуло потенциальную опасность стрессовых ситуаций в детстве и подростковом возрасте в отношении риска развития болезни Альцгеймера в будущем.

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В последние годы наука накопила значительное количество данных о негативных последствиях стресса не только для нервной системы, но и для когнитивных функций человека. Эмоциональные испытания, пережитые в молодом возрасте, могут оказать далекосвязанный эффект, влияющий на здоровье в поздние годы.

Исследователи поставили перед собой задачу выяснить, может ли накопление стрессовых событий в течение жизни способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, в старшем возрасте.

Для этого была собрана группа из 1290 добровольцев, начально ментально здоровых, но имеющих случаи болезни Альцгеймера в семейном анамнезе.

Участники делились информацией о количестве стрессовых событий в своей жизни и проходили лабораторные исследования, включая люмбальные пункции и магнитно-резонансную томографию (МРТ), чтобы выявить биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера.

Результаты анализа показали, что накопление стресса в среднем возрасте коррелируется с повышением уровня белка β-амилоида (Aβ), играющего ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Также была обнаружена связь между высоким уровнем стресса в детстве и повышенным риском старческих заболеваний, а также инфламматорных процессов в раннем возрасте.

Интересно, что уровень белка β-амилоида (Aβ) увеличивается только у мужчин в ответ на стресс, в то время как у женщин наблюдается уменьшение объема серого вещества в мозге.