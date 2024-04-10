Ставки на спорт связали со злоупотреблением алкоголем. В перспективе это грозит зависимостью

Исследование, проведенное учёными из университетов Нью-Мексико и Невады в США, выявило, что люди, участвующие в спортивных ставках и киберспорте, чаще прибегают к потреблению алкогольных напитков по сравнению с общей популяцией. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.
В рамках исследования, проведённого весной 2022 года, были опрошены более 4 300 взрослых жителей США. Почти 3 300 из них признались, что употребляли алкоголь в 2021 году, а примерно 1 800 в этот же период времени делали ставки на спорт. Исследователи также собрали данные о типичном потреблении алкоголя у участников.
Результаты показали, что люди, занимающиеся спортивными ставками, в 1,9 раза чаще сообщали о чрезмерном употреблении алкоголя, считая его превышением нормы, установленной в пять или более порций для мужчин и четырёх или более порций для женщин за один раз.
Этот показатель оказался значительно выше, чем у тех, кто не занимается ставками на спорт вообще, или делает ставки, но не на спортивные события.
Ученые отметили, что такие привычки могут стать началом развития алкоголизма и привести к серьёзным проблемам со здоровьем в будущем.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.