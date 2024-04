Ставки на спорт связали со злоупотреблением алкоголем. В перспективе это грозит зависимостью

Исследование, проведенное учёными из университетов Нью-Мексико и Невады в США, выявило, что люди, участвующие в спортивных ставках и киберспорте, чаще прибегают к потреблению алкогольных напитков по сравнению с общей популяцией. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported