Учёные из Университета в Кембридже выяснили, что обладание редкими вариантами генов BSN и APBA1 может увеличить вероятность развития ожирения до шести раз. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.
Используя информацию из биобанка Великобритании, исследователи проанализировали геномы более 500 тысяч человек. Полноэкзомное секвенирование позволило расшифровать последовательность генов, связанных с кодированием белков, и выявить патогенные генетические варианты, унаследованные или возникшие спонтанно.
Полученные данные были сопоставлены с индексами массы тела участников.
Выяснилось, что носители редких вариантов генов BSN и APBA1 имели повышенный риск ожирения до шести раз. Кроме того, у людей с данными вариантами в геноме были выше шансы на развитие неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа. По оценкам учёных, подобные нежелательные мутации встречаются примерно у одного человека из 6 500.
Исследователи предположили, что особые варианты генов BSN и APBA1 значительно нарушают регуляцию аппетита, что приводит к избыточному потреблению калорий и набору веса. По их мнению, данное открытие может способствовать разработке новых лекарств от ожирения в будущем.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.