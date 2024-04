Кембриджские учёные нашли варианты генов, во много раз повышающие риск ожирения

Учёные из Университета в Кембридже выяснили, что обладание редкими вариантами генов BSN и APBA1 может увеличить вероятность развития ожирения до шести раз. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository