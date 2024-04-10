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Кембриджские учёные нашли варианты генов, во много раз повышающие риск ожирения

Nature: варианты генов BSN и APBA1 могут повышать риск ожирения в несколько раз

1:23
Наука

Учёные из Университета в Кембридже выяснили, что обладание редкими вариантами генов BSN и APBA1 может увеличить вероятность развития ожирения до шести раз. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Nature: варианты генов BSN и APBA1 могут повышать риск ожирения в несколько раз
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Используя информацию из биобанка Великобритании, исследователи проанализировали геномы более 500 тысяч человек. Полноэкзомное секвенирование позволило расшифровать последовательность генов, связанных с кодированием белков, и выявить патогенные генетические варианты, унаследованные или возникшие спонтанно.

Полученные данные были сопоставлены с индексами массы тела участников.

Выяснилось, что носители редких вариантов генов BSN и APBA1 имели повышенный риск ожирения до шести раз. Кроме того, у людей с данными вариантами в геноме были выше шансы на развитие неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета второго типа. По оценкам учёных, подобные нежелательные мутации встречаются примерно у одного человека из 6 500.

Исследователи предположили, что особые варианты генов BSN и APBA1 значительно нарушают регуляцию аппетита, что приводит к избыточному потреблению калорий и набору веса. По их мнению, данное открытие может способствовать разработке новых лекарств от ожирения в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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