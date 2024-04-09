Новая эра медицины: искусственный интеллект удваивает точность в обнаружении тромбов в легких

Искусственный интеллект теперь может находить тромбы в легких

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Коллектив специалистов из Медицинской школы Икана (США) представил убедительное доказательство: теперь искусственный интеллект способен своевременно обнаруживать опасные тромбы в легких.

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Это имеет огромное значение, поскольку тромбы, забивая легкие, могут вызвать смерть. Часто заболевание, известное как тромбоэмболия легочной артерии, приводит к летальным исходам, особенно потому, что тромбы сложно выявить заранее.

В ходе своего первоначального проекта исследователи доказали, что алгоритмы искусственного интеллекта могут эффективно обнаруживать признаки таких тромбов на электрокардиограмме (ЭКГ), как сообщается на специализированном портале Mount Sinai.

Одной из хитростей этого заболевания является то, что, хотя некоторые пациенты могут испытывать одышку или боли в груди, эти симптомы не всегда достаточны для точного диагноза и последующего лечения. Диагностировать тромбоэмболию очень сложно.

Кроме того, современная диагностика, такая как компьютерная томография легких, дорогостояща и недоступна во всех медицинских учреждениях. С целью упрощения и доступности диагностики ученые разрабатывали специализированные компьютерные программы в течение двух десятилетий.

Последние исследования показали, что алгоритмы искусственного интеллекта, использующие данные ЭКГ, могут быть эффективной альтернативой. Базируясь на данных 21 183 пациентов с умеренными или подозрительными признаками легочной эмболии, эти алгоритмы успешно распознали наличие тромбов.

С участием искусственного интеллекта в диагностике точность обнаружения тромбов значительно возрастает. По словам ученых, ИИ демонстрирует эффективность на 30% выше, чем существующие методы диагностики, успешно прогнозируя даже самые тяжелые случаи.