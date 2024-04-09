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Шокирующее открытие: динозавры росли быстрее, чем мы думали

PLOS ONE: ранние динозавры росли очень быстро

2:19
Наука

Согласно отчету, опубликованному в научном журнале PLOS ONE исследователем Кристиной Карри Роджерс из Макалестерского колледжа в штате Миннесота и ее коллегами, ранние динозавры развивались с высокими темпами роста, аналогичными многим другим животным, которые обитали в их окружении.

PLOS ONE: ранние динозавры росли очень быстро
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это открытие намекает на то, что быстрый рост был распространенной чертой динозавров в мезозойской эпохе (от 252 до 66 миллионов лет назад), что, возможно, сыграло ключевую роль в их успехе на глобальном уровне. Однако мало что известно о стратегиях роста самых ранних динозавров.

Для более глубокого понимания этого явления Роджерс и ее коллеги провели анализ костной ткани окаменелых костей ног различных животных, обитавших в одной из ранних мезозойских экосистем. Образцы были изучены из формации Ишигуаласто в Аргентине, их возраст составляет 231-229 миллионов лет.

Среди них были как ранние динозавры, так и другие виды рептилий, а также ранние родственники млекопитающих.

Результаты анализа показали, что большинство видов, изученных в исследовании, демонстрировали повышенные темпы роста, близкие к некоторым современным млекопитающим и птицам, в отличие от современных рептилий. Это указывает на то, что быстрый рост был распространенной чертой не только динозавров, но и некоторых других рептилий того времени.

Эти результаты подтверждают, что даже самые ранние динозавры были характеризованы высокими темпами роста, что могло сыграть важную роль в их дальнейшем успехе. Однако они были лишь одной из многих линий животных, развивавшихся с высокими темпами роста в период триаса (252-201 миллион лет назад).

Это указывает на то, что быстрый рост был общей чертой того времени и, вероятно, способствовал успеху различных видов в мезозойских экосистемах.

Исследователи отмечают, что будущие исследования могут дополнить эти результаты, изучив более широкий спектр древних животных из других окаменелостей раннего мезозоя. Они также подчеркивают, что на момент времени, когда динозавры только появлялись на Земле, они конкурировали с множеством других рептилий, развивавшихся схожим образом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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