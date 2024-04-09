Ученые выяснили, где обитали первые люди после ухода из Африки

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NatComms: древний человек 25 тыс. лет осваивал Персидское плато

2:11
Наука

Группа международных ученых из Италии, Германии и Австралии обнаружила место обитания древних людей после их покидания Африки 70 тысяч лет назад. Оказалось, что Homo sapiens жили на Персидском плато около 25 тысяч лет назад, перед тем как достигнуть Евразии. Эти результаты исследования опубликованы в Nature Communications (NatComms).

NatComms: древний человек 25 тыс. лет осваивал Персидское плато
Фото: flickr.com by Murray Foubister is licensed under Commons, the free media repository

Исследования ископаемых останков ранних человеческих миграций показывают, что наши предки покинули Африку не менее 210 тысяч лет назад, однако основные генетические данные указывают на наиболее успешную миграцию приблизительно 70 тысяч лет назад.

Между 60 и 45 тысячами лет назад в Евразии обнаружено малое количество ископаемых останков человека, что свидетельствует о том, что люди практически не населяли эту территорию в это время.

Путем анализа климатических моделей и генетических данных ученые выяснили, что Персидское плато было наиболее подходящим местом для проживания людей в то время.

Персидское плато включает в себя большую часть современного Ирана, а также Персидский залив и Месопотамию. Ученые предполагают, что предки всех современных неафриканцев обитали там между 70 и 45 тысячами лет назад.

Ранее исследователи изучили информацию из геномов палеолитического периода в Евразии и сопоставили ее с археологическими данными об изменениях в технологии каменных орудий. Исходя из этого, они предположили, что современные люди, вероятно, сосредотачивались в популяционном центре, который служил отправной точкой для многочисленных миграций по всей Евразии.

На Персидском плато также найдены окаменелости неандертальцев, причем их датировки совпадают с присутствием Homo sapiens. Однако ученые отмечают, что два вида, возможно, умышленно избегали контактов друг с другом.

Исследователи считают, что охотники-собиратели, обитавшие на Персидском плато, вероятно, обменивались важной информацией и усваивали различные культурные и технологические новшества, такие как наскальные рисунки и метательное оружие.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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