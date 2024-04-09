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Тайна глубоководных миров: как огромные океаны рождаются под землёй

На глубине 700 км под поверхностью Земли обнаружен гигантский океан

1:25
Наука

В глубинах Земли учёными обнаружен океан огромных размеров, залегающий на глубине в сотнях километров под её поверхностью. Это открытие, сделанное в мантии нашей планеты, согласно экспертам, имеет потенциал к тому, чтобы перевернуть современные научные представления о том, как формируются водные ресурсы Земли.

На глубине 700 км под поверхностью Земли обнаружен гигантский океан
Фото: Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero

Эти результаты научных исследований открывают новые перспективы для понимания одного из фундаментальных процессов. Учёные предлагают новую концепцию круговорота воды на Земле. Ранее доминировавшая теория предполагала, что водоёмы формировались в результате столкновений Земли с космическими объектами.

Однако сейчас учёные склоняются к мысли, что океаны могли подниматься на поверхность из самого глубокого внутреннего ядра Земли. Это новое предположение, по мнению специалистов американского Северо-Западного университета, помогает объяснить, почему параметры мировых океанов остаются практически неизменными на протяжении миллионов лет.

Учёные долгое время искали пропавшую глубоководную зону. Миссия была успешно завершена с помощью 2 000 сейсмографов, размещённых по всей территории США. Именно благодаря этому удалось обнаружить подземный океан фантастических размеров на глубине 700 километров.

Его размеры были рассчитаны на основе данных о сейсмических волнах, замедляющихся при прохождении через влажные слои планеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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