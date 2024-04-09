Тайна глубоководных миров: как огромные океаны рождаются под землёй

На глубине 700 км под поверхностью Земли обнаружен гигантский океан

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Земли учёными обнаружен океан огромных размеров, залегающий на глубине в сотнях километров под её поверхностью. Это открытие, сделанное в мантии нашей планеты, согласно экспертам, имеет потенциал к тому, чтобы перевернуть современные научные представления о том, как формируются водные ресурсы Земли.

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Эти результаты научных исследований открывают новые перспективы для понимания одного из фундаментальных процессов. Учёные предлагают новую концепцию круговорота воды на Земле. Ранее доминировавшая теория предполагала, что водоёмы формировались в результате столкновений Земли с космическими объектами.

Однако сейчас учёные склоняются к мысли, что океаны могли подниматься на поверхность из самого глубокого внутреннего ядра Земли. Это новое предположение, по мнению специалистов американского Северо-Западного университета, помогает объяснить, почему параметры мировых океанов остаются практически неизменными на протяжении миллионов лет.

Учёные долгое время искали пропавшую глубоководную зону. Миссия была успешно завершена с помощью 2 000 сейсмографов, размещённых по всей территории США. Именно благодаря этому удалось обнаружить подземный океан фантастических размеров на глубине 700 километров.

Его размеры были рассчитаны на основе данных о сейсмических волнах, замедляющихся при прохождении через влажные слои планеты.