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Ученые создали метод регенерации костей с помощью пыльцы растений

Biomimetic: зерна пыльцы могут стать матрицами для производства костных тканей

1:32
Наука

Британские ученые в Портсмутском университете разработали новую технологию для производства материалов, способных способствовать регенерации костей на основе растительной пыльцы. Они опубликовали результаты своего исследования в журнале Biomimetic.

Biomimetic: зерна пыльцы могут стать матрицами для производства костных тканей
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В случаях обширных переломов или наличия остеопороза у пациента, когда кости не в состоянии зажить самостоятельно, врачи обычно применяют костные наполнители. Одним из таких материалов является гидроксиапатит (HAp) — минерал, который обычно присутствует в человеческих костях и зубах, и который можно использовать для стимуляции регенерации костей.

В человеческих костях гидроксиапатит составляет около 65-70% их веса.

Исследователи изучили возможность использования пыльцы растений в качестве биоматрицы для выращивания в лаборатории минералов, таких как гидроксиапатит (HAp) и β-трикальцийфосфат (TCP), которые применяются для восстановления костей.

В ходе исследования они выбрали пыльцевые зерна амброзии и мари белой в качестве шаблонов из-за их различной формы. В результате процесса кальцификации из пыльцы получились четко выраженные сферические полые капсулы. После прокаливания — процесса нагревания и очищения капсул — ученым удалось получить фосфат кальция, включающий в себя HAp и TCP.

По мнению исследователей, использование биоматрицы из растительной пыльцы позволяет ускорить и стабилизировать процесс восстановления костной ткани.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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