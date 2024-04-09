Шокирующий отчёт: COVID-19 уступает только сердечным проблемам в списке смертных причин

The Lancet: продолжительность жизни в мире возросла на 6,2 года

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Отчёт, опубликованный порталом The Lancet, представляет анализ "Глобального бремени 288 причин смертности и разложение ожидаемой продолжительности жизни в 204 странах и территориях и 811 субнациональных регионах".

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По данным исследования, постоянный мониторинг состояния здоровья населения является важным компонентом для формирования эффективных стратегий в области общественного здравоохранения. Новейший анализ выявляет ключевые тенденции и вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество.

Период с 1990 по 2021 год был охвачен исследованием, которое проанализировало 288 причин смерти в 204 странах и территориях, используя для этого более 56 тысяч источников данных. Для анализа были применены методы, включая модель ансамбля причин смерти, позволяющая оценить смертность и потери здоровых лет.

Выводы исследования указывают на то, что основные причины смерти, такие как ишемическая болезнь сердца, инсульт и хроническая обструктивная болезнь легких, оставались стабильными. Однако, пандемия COVID-19 значительно изменила картину: в 2021 году COVID-19 занял второе место среди причин смерти, уступив только ишемической болезни сердца.

Высокие уровни смертности от COVID-19 отмечены в странах Африки к югу от Сахары и в Латинской Америке, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и Юго-Восточной Азии эти показатели были ниже.

Важным выводом является то, что ожидаемая продолжительность жизни росла с 1990 по 2019 год, достигнув прироста в 7,8 лет, но сократилась в 2021 году на 1,6 года, преимущественно из-за воздействия COVID-19 и связанных с ним причин смерти.

Феномен концентрации причин смерти, особенно в отношении инфекций и новорожденных заболеваний, подчеркивает необходимость усиления усилий в области общественного здравоохранения в тех регионах, где эти проблемы наиболее остры.

Глобальное исследование бремени болезней продолжает играть ключевую роль в разработке стратегий общественного здравоохранения, обеспечивая важные данные для мирового сообщества в борьбе за повышение качества и продолжительности жизни на планете.