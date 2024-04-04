Питерские химики синтезировали новую соль

В Петербурге разработан универсальный метод синтеза четвертичных аммониевых солей

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Химики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали универсальный метод получения четвертичных аммониевых солей (ЧАС), передаёт в среду ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Фото: Flickr by U.S. Department of Energy is licensed under CC0

"В основе нашей технологии синтеза ЧАС лежит химическая реакция алкилирования двух веществ. Она была проведена в лабораторных условиях с использованием реактора и устройства для регулирования температуры, так как одной из важнейших задач было поддержание определённой температуры в ходе синтеза аммониевой соли", — рассказала соавтор разработки, учёная кафедры химических технологий им. проф. А. А. Хархарова СПбГУПТД Ксения Антонова.

Методику уже опробовали в деле, синтезировав с её помощью новую неизвестную науке аммониевую соль. "Её структура говорит о том, что данная соль обладает более высокими адсорбционными, кондиционирующими и антисептическими свойствами, чем доступные на данный момент для отечественных предприятий зарубежные ЧАС", — уточнили в вузе.

По словам Антоновой, новое соединение может применяться в качестве интенсификатора при окрашивании тканей.

Впрочем, не за горами дни, когда ткани красить будет незачем — методами генной инженерии выведены бактерии, производящие уже открашенные нити.