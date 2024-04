Питерские химики синтезировали новую соль

Химики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали универсальный метод получения четвертичных аммониевых солей (ЧАС), передаёт в среду ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Фото: Flickr by U.S. Department of Energy is licensed under CC0