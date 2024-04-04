Создана камера разрешением 3,2 гигапикселя. Она позволит увидеть мяч для гольфа на расстоянии в 25 км

В США сделали мощнейшую в мире камеру для телескопа 3,2 гигапикселя

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Завершена сборка мощнейшей в мире камеры для телескопа LSST разрешением 3,2 гигапикселя, сообщила в среду пресс-служба американской Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии.

Фото: Rubin Control Room by Rubin Obs/NSF/AURA is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

Здоровенная высокотехнологичная бандура весом около трёх тонн и размером с легковушку разрабатывалась почти пару десятков лет. Устройство состоит из двух сотен ПЗС-матриц с пикселями величиной всего 10 микрон, оснащено полутораметровой линзой.

"Эта камера способна получать столь детальные изображения, что с её помощью можно увидеть мяч для гольфа на расстоянии в 25 км, — привёл сравнение профессор Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США) Аарон Рудмэн. — Она позволит нам увидеть миллиарды звезд и галактик и раскрыть секреты Вселенной".

Камера будет снимать небо в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне каждые 20 секунд. Обработку и хранение полученных таким образом гигантских массивов данных будет осуществлять отдельный вычислительный центр.

Учёные надеются, что камера отработает не менее десяти лет. За это время они рассчитывают проследить, как крупные и близкие к нам галактики искривляют свет более далёких объектов, чтобы разгадать наконец тайну тёмной материи.

Телескоп LSST установлен на обсерватории имени Веры Рубин, строящейся на вершине горы Серро-Пачон в Чили. Её открытие запланировано на август 2025 года.