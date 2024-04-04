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Метеозонды заменят дронами, чтобы сделать прогнозы погоды точнее

Томские учёные разработали замену метеозондам

1:38
Наука

В Институте мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали летающую метеостанцию на базе квадрокоптера, сообщили в четверг в Томском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук.

Томские учёные разработали замену метеозондам
Фото: Wikimedia Commons by Harald Linden is licensed under GNU General Public License

Сбор метеорологических параметров в нижних слоях атмосферы нужен, прежде всего, для составления прогнозов погоды и предупреждения стихийных бедствий, объяснил главный научный сотрудник института доктор технических наук Владимир Корольков.

"Особое значение имеет контроль метеорологических и турбулентных параметров в пограничном слое атмосферы на высотах от ста до десяти тысяч метров", — уточнил он.

БПЛА в этой роли — куда более дешёвая и практичная альтернатива метеорологическим радиолокаторам, лидарам, содарам, одноразовым метеозондам, стационарным высотным метеовышкам.

По словам Королькова, у ИМКЭС СО РАН большой опыт по созданию мобильных и стационарных метеостанций, но создание измерительных комплексов на базе дронов не ограничилось простой установкой на них метеоприборов — их пришлось глубоко переработать для уменьшения массогабаритных характеристик и энергопотребления, а также скорректировать показания с учётом потоков воздуха от пропеллеров квадрокоптера.

Проект томских учёных поможет и развитию беспилотной авиации, потому что эксплуатация дронов сильно зависит от погодных условий.

Метеодроны должны сделать качественнее прогнозы погоды, которые, по признанию синоптиков, до сих пор вызывают большие затруднения, что особенно важно в последние годы, когда всё чаще происходят стихийные бедствия.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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