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Названа причина удара стихии в Москве — циклон "Патриция". Но ураганом гость с запада не ограничился

Тишковец назвал циклон "Патриция" причиной урагана в европейской России

1:04
Наука

Причиной урагана в Москве 3 апреля стал холодный фронт циклона "Патриция", сообщил в среду ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.

Тишковец назвал циклон "Патриция" причиной урагана в европейской России
Фото: TG Евгения Тишковца is licensed under public domain

Активный атмосферный вихрь принёс в Россию уйму погодных аномалий. Сначала потеплело, как в июне (побиты суточные температурные рекорды в десятках городов, кое-где прошлый максимум был превышен на пять градусов), затем пронёсся штормовой холодный фронт с порывами ветра до 24 м/с, а следом хлынуло арктическое вторжение.

В результате погода стала почти зимней — в Санкт-Петербурге после ледяного дождя повалил снег. В Карелии температура стала отрицательной, всего за сутки упав местами на 20 градусов. В Москве похолодание пока продолжается.

Учёные предупреждали, что из-за роста глобальных температур экстремальные погодные явления будут происходить всё чаще. Чтобы их по возможности предотвратить, космонавты снимают Землю на фото и видео с борта МКС.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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