Операционные менеджеры — следующие на выход: ИИ показал себя эффективным управленцем научных проектов

Research Policy: ИИ может стать эффективным управленцем научных проектов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное ESMT Berlin, подчеркивает потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в управлении крупномасштабными научными проектами.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Авторы исследования, Максимилиан Кёлер и Генри Сауэрманн, рассматривают ИИ не только как инструмент для выполнения конкретных задач, но и как менеджера человеческих ресурсов.

Основываясь на анализе краудсорсинга и гражданской науки, исследование выявляет пять ключевых функций управления, которые успешно выполняет искусственный интеллект: распределение задач, направление, координация, мотивация и поддержка обучения. Эти результаты указывают на возможное изменение в источниках конкурентного преимущества в научных исследованиях, что может повлиять на финансирование исследований и структуры исследовательских организаций, сообщает Research Policy.

Важно отметить, что хотя ИИ может эффективно выполнять определенные функции управления, это не делает человеческих лидеров устаревшими. Руководители проектов могут сосредоточиться на более стратегических и социальных аспектах, позволяя ИИ взять на себя более алгоритмические и механические обязанности.