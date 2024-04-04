Операционные менеджеры — следующие на выход: ИИ показал себя эффективным управленцем научных проектов

Исследование, проведенное ESMT Berlin, подчеркивает потенциал искусственного интеллекта (ИИ) в управлении крупномасштабными научными проектами.
Авторы исследования, Максимилиан Кёлер и Генри Сауэрманн, рассматривают ИИ не только как инструмент для выполнения конкретных задач, но и как менеджера человеческих ресурсов.
Основываясь на анализе краудсорсинга и гражданской науки, исследование выявляет пять ключевых функций управления, которые успешно выполняет искусственный интеллект: распределение задач, направление, координация, мотивация и поддержка обучения. Эти результаты указывают на возможное изменение в источниках конкурентного преимущества в научных исследованиях, что может повлиять на финансирование исследований и структуры исследовательских организаций, сообщает Research Policy.
Важно отметить, что хотя ИИ может эффективно выполнять определенные функции управления, это не делает человеческих лидеров устаревшими. Руководители проектов могут сосредоточиться на более стратегических и социальных аспектах, позволяя ИИ взять на себя более алгоритмические и механические обязанности.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.