Беда не приходит одна: обнаружена связь между ставками на спортивные события и алкоголизмом

JAMA Network Open: ставки на спорт связаны с злоупотреблением алкоголем

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное коллективом ученых из Университета Невады в Лас-Вегасе и Университета Нью-Мексико, продемонстрировало, что ставки на спортивные события связаны не только с финансовыми рисками, но также с поведенческими аспектами, в частности с употреблением алкоголя.

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В ходе исследования, которое продолжалось три недели весной 2022 года, были опрошены более 4300 взрослых жителей США. Из них почти 3300 признались, что употребляли алкоголь в прошлом году, а около 1800 делали ставки на спорт.

Результаты исследования выявили, что лица, делавшие ставки на спорт, в 1,9 раза чаще склонны к чрезмерному употреблению алкоголя, согласно определению, при котором употребление составляет пять или более порций для мужчин и четыре или более порций для женщин "в один присест". Этот показатель отличается от тех, кто вообще не делал ставок или делал их, но не на спортивные события, сообщает JAMA Network Open.

Исследование подтверждает предшествующие научные работы, указывая на наличие взаимосвязи между злоупотреблением психоактивными веществами, в данном случае алкоголем, и участием в ставках на спортивные события.