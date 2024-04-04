Маги и ведьмы или репрессированные саамы: в Норвегии подсчитали количество обвиненных в колдовстве людей

Норвежские ученые обнаружили, что с XVI по XVII века в стране казнили 300 магов

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное в Норвежском университете науки и технологий, раскрыло, что судебные процессы над "колдунами" в Норвегии прекратились только в XVIII веке, после того как сотни людей были обвинены в магии и казнены.

Фото: Openverse by AZRainman is licensed under CC BY 2.0

В XVI и XVII веках была распространена "охота на ведьм", приведшая к обвинениям примерно 750 человек, из которых около 300 были казнены, чаще всего путем сожжения на кострах. Среди обвиненных значительную долю составляли саамы.

Для исследования использовались судебные протоколы того времени, которые дали возможность раскрыть некоторые детали процессов. В этих документах упоминались имена саамских обвиняемых, такие как Финн-Кристин, Анне Аслаксдаттер и Хенрик Мерокер. При этом применение пыток для получения признаний было распространенным явлением, но с концом XVII века судебная практика начала меняться, и судьи стали требовать более строгих доказательств, отказываясь от использования пыток, сообщает "Российская газета".

Окончание преследования за колдовство открыло путь для других методов контроля и борьбы с саамской религией. Миссионеры стали играть более активную роль в этом процессе, что сделало возможным контроль и борьбу с саамской религией в других формах.