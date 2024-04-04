Исследование, проведенное в Норвежском университете науки и технологий, раскрыло, что судебные процессы над "колдунами" в Норвегии прекратились только в XVIII веке, после того как сотни людей были обвинены в магии и казнены.
В XVI и XVII веках была распространена "охота на ведьм", приведшая к обвинениям примерно 750 человек, из которых около 300 были казнены, чаще всего путем сожжения на кострах. Среди обвиненных значительную долю составляли саамы.
Для исследования использовались судебные протоколы того времени, которые дали возможность раскрыть некоторые детали процессов. В этих документах упоминались имена саамских обвиняемых, такие как Финн-Кристин, Анне Аслаксдаттер и Хенрик Мерокер. При этом применение пыток для получения признаний было распространенным явлением, но с концом XVII века судебная практика начала меняться, и судьи стали требовать более строгих доказательств, отказываясь от использования пыток, сообщает "Российская газета".
Окончание преследования за колдовство открыло путь для других методов контроля и борьбы с саамской религией. Миссионеры стали играть более активную роль в этом процессе, что сделало возможным контроль и борьбу с саамской религией в других формах.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.