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Экологичная альтернатива оказалась опасна для здоровья: в красках на водной основе обнаружили угрозу для здоровья

ACS: краски на водной основе содержат опасные для здоровья летучие соединения

1:14
Наука

Исследование, опубликованное в журнале ACS Environmental Science & Technology Letters, обнаружило, что краски на водной основе, принятые многими за более экологически безопасную альтернативу благодаря отсутствию вредных летучих органических соединений (ЛОС), на самом деле содержат значительные количества таких соединений и другие потенциально опасные вещества.

ACS: краски на водной основе содержат опасные для здоровья летучие соединения
Фото: flickr.com by Anna Maria Tzirali is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе исследования было проанализировано 40 образцов красок от ведущих мировых брендов. Ученые обнаружили наличие 20 различных ЛОС в составе красок на водной основе, их концентрации варьировались от 10 до 35 тысяч частей на миллион. Эти вещества, хотя и редко переходят в газообразную форму, могут сохраняться в стенах в течение длительного времени, представляя потенциальную опасность для здоровья людей, сообщает "Газета.Ru".

Кроме того, практически половина образцов содержала изотиазолиноны — консерванты, связанные с раздражением кожи и симптомами астмы.

Важно отметить, что анализ проводился на самой краске, а не на воздухе в помещениях с окрашенными стенами, что оставляет возможность для дальнейшего изучения воздействия данных веществ на окружающую среду и здоровье людей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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