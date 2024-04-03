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Научное сообщество раскритиковало индонезийских коллег: их статья про комплекс Гунунг-Паданг была снята с публикации

Статья индонезийских ученых про комплекс Гунунг-Паданг отозвана из журнала

1:03
Наука

Исследователи из Индонезии предположили, что археологический комплекс Гунунг-Паданг на острове Ява был возведен мощной цивилизацией 25 тысяч лет назад. Это предположение вызвало острые дискуссии в научном сообществе, так как оно противоречило принятой хронологии развития человеческой цивилизации.

Статья индонезийских ученых про комплекс Гунунг-Паданг отозвана из журнала
Фото: commons.wikimedia.org by Arie Basuki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Опубликованная в журнале Archaeological Prospection статья утверждала, что комплекс представляет собой погребальную пирамиду, начатую в период между 25 тысячами и 14 тысячами лет назад. Однако после тщательного рассмотрения была обнаружена принципиальная ошибка, и публикация была отозвана. Хотя радиоуглеродное датирование позволило определить возраст до 25 тысяч лет, ученые указывают на отсутствие материалов, свидетельствующих о человеческом присутствии в указанные периоды, сообщает РИА Новости.

Также были замечены противоречия с другими археологическими исследованиями, указывающими на более позднее происхождение памятника, а не на период ледниковой эпохи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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