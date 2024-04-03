Исследователи из Индонезии предположили, что археологический комплекс Гунунг-Паданг на острове Ява был возведен мощной цивилизацией 25 тысяч лет назад. Это предположение вызвало острые дискуссии в научном сообществе, так как оно противоречило принятой хронологии развития человеческой цивилизации.
Опубликованная в журнале Archaeological Prospection статья утверждала, что комплекс представляет собой погребальную пирамиду, начатую в период между 25 тысячами и 14 тысячами лет назад. Однако после тщательного рассмотрения была обнаружена принципиальная ошибка, и публикация была отозвана. Хотя радиоуглеродное датирование позволило определить возраст до 25 тысяч лет, ученые указывают на отсутствие материалов, свидетельствующих о человеческом присутствии в указанные периоды, сообщает РИА Новости.
Также были замечены противоречия с другими археологическими исследованиями, указывающими на более позднее происхождение памятника, а не на период ледниковой эпохи.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.