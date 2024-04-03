Это открытие меняет наше представление о круговороте воды на Земле: на глубине 700 км обнаружен гигантский океан

Недавно ученые обнаружили, что под земной поверхностью на глубине нескольких сотен километров располагается огромный подземный океан. Это открытие представляет собой значительный прорыв в научном понимании происхождения водоемов на Земле. По мнению экспертов, это может привести к пересмотру традиционных теорий о круговороте воды на планете.
Новая теория предполагает, что океаны могли образоваться не в результате столкновений с небесными телами, как считалось ранее, а подняться на поверхность из самого ядра Земли. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о формировании водных ресурсов и может помочь в понимании того, каким образом параметры мировых океанов оставались практически неизменными на протяжении миллионов лет, сообщает "Московский Комсомолец".
Миссия по поиску подземного океана была осуществлена при помощи распределенной сети из 2 000 сейсмографов, размещенных по всей территории США. Это позволило ученым определить гигантские размеры подземного океана, находящегося на глубине в 700 километров, используя данные о замедлении сейсмических волн при их прохождении через влажные слои Земли.
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