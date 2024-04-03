Это открытие меняет наше представление о круговороте воды на Земле: на глубине 700 км обнаружен гигантский океан

Ученые США обнаружили гигантский подземный океан на глубине 700 километров

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно ученые обнаружили, что под земной поверхностью на глубине нескольких сотен километров располагается огромный подземный океан. Это открытие представляет собой значительный прорыв в научном понимании происхождения водоемов на Земле. По мнению экспертов, это может привести к пересмотру традиционных теорий о круговороте воды на планете.

Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Новая теория предполагает, что океаны могли образоваться не в результате столкновений с небесными телами, как считалось ранее, а подняться на поверхность из самого ядра Земли. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о формировании водных ресурсов и может помочь в понимании того, каким образом параметры мировых океанов оставались практически неизменными на протяжении миллионов лет, сообщает "Московский Комсомолец".

Миссия по поиску подземного океана была осуществлена при помощи распределенной сети из 2 000 сейсмографов, размещенных по всей территории США. Это позволило ученым определить гигантские размеры подземного океана, находящегося на глубине в 700 километров, используя данные о замедлении сейсмических волн при их прохождении через влажные слои Земли.