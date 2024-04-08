Российские ученые нашли ключ к победе над раком: узнайте о революционном открытии научного мира

Ученые из России создали новый препарат для лечения рака

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные специалисты из одного из российских технологических университетов представили инновационный природный продукт, который использует хлорин в качестве ключевого компонента. Эту информацию сообщает портал "Юность Сибири" со ссылкой на RT.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Доктор химических наук Михаил Грин пояснил, что его коллеги разработали революционную молекулу, которая способна задерживать радионуклиды и доставлять их к раковым опухолям. Это приводит к нарушению функции раковых клеток, их последующей гибели и разрушению опухоли. Ученый подчеркнул, что этот продукт также может использоваться в качестве средства для диагностики.

Кроме того, разработанный препарат абсолютно безопасен и не обладает токсичностью.

Эксперты отмечают его универсальность. Благодаря использованию технологий, аналогичных естественным процессам, препарат безопасно метаболизируется в организме и выводится из него без негативных последствий. Это делает его идеальным для клинического применения.

Этот новый медицинский препарат, основанный на хлорине, представляет собой значительный научный прорыв, который расширяет возможности в борьбе с раком. Он станет мощным инструментом в арсенале медиков, обеспечивая новые возможности для более точной диагностики и эффективного лечения рака.