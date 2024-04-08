Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электрокары Mercedes-Benz и Nissan признаны самыми быстро дешевеющими на рынке
Положение дел на фронте 8 апреля
Стоматолог Кадиева: средний срок службы пломбы составляет около 10 лет
На чём можно сэкономить каждому россиянину
Prosto.Insure: покупать ОСАГО и каско у дилера невыгодно
Врач Тананакина поделилась, какие продукты способны оптимизировать функционирование кишечника
Врач Лоле: предиабетикам стоит заниматься ходьбой, бегом или танцами
Готовим дома смузи из дыни с ананасовым соком
Лера Кудрявцева похвасталась своими парадно-выходными костылями
Российские ученые нашли ключ к победе над раком: узнайте о революционном открытии научного мира

Ученые из России создали новый препарат для лечения рака

1:18
Наука

Научные специалисты из одного из российских технологических университетов представили инновационный природный продукт, который использует хлорин в качестве ключевого компонента. Эту информацию сообщает портал "Юность Сибири" со ссылкой на RT.

Ученые из России создали новый препарат для лечения рака
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Доктор химических наук Михаил Грин пояснил, что его коллеги разработали революционную молекулу, которая способна задерживать радионуклиды и доставлять их к раковым опухолям. Это приводит к нарушению функции раковых клеток, их последующей гибели и разрушению опухоли. Ученый подчеркнул, что этот продукт также может использоваться в качестве средства для диагностики.

Кроме того, разработанный препарат абсолютно безопасен и не обладает токсичностью.

Эксперты отмечают его универсальность. Благодаря использованию технологий, аналогичных естественным процессам, препарат безопасно метаболизируется в организме и выводится из него без негативных последствий. Это делает его идеальным для клинического применения.

Этот новый медицинский препарат, основанный на хлорине, представляет собой значительный научный прорыв, который расширяет возможности в борьбе с раком. Он станет мощным инструментом в арсенале медиков, обеспечивая новые возможности для более точной диагностики и эффективного лечения рака.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы

Этот цветок радует глаз весь сезон и распространяет нежный аромат.

Посадите в саду этот яркий цветок
SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
Сами звезды говорят быть вместе: какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Последние материалы
Чесноков посоветовал дочери Позднякова сдать медали Игр в Токио после его слов о теннисистах-"иноагентах"
"Циан": обязательное страхование ипотеки — это миф
Депутат Рябцева: предупреждение о прорыве дамбы в Орске не довели до губернатора
Солнечное затмение в Овне: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 апреля
Как научиться копить деньги?
Circulation: ситемное воспаление при COVID-19 косвенно повреждает сердце
В России клонировали первое домашнее животное
Врач Симахина: кашель может служить одним из множества симптомов, свидетельствующих о заражении гельминтозом
Как правильно ездить по дороге с ямами, чтобы не повредить автомобиль: советы водителям
Анкету пасынка Олега Газманова Филиппа нашли на сайте знакомств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников