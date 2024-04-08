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Стало известно, как COVID-19 ослабляет сердце

Circulation: ситемное воспаление при COVID-19 косвенно повреждает сердце

Наука

Исследователи из Медицинской школы Гарварда обнаружили, что после заражения коронавирусом иммунная система может наносить ущерб здоровым органам, включая сердце, что приводит к воспалению и нарушению их функций. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Circulation.

Circulation: ситемное воспаление при COVID-19 косвенно повреждает сердце
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе исследования ученые сконцентрировались на изучении сердечных макрофагов — иммунных клеток, которые обычно играют важную роль в поддержании структуры и функций сердечной ткани. Однако в определенных случаях эти клетки могут вызывать воспаление в ответ на травмы или при наличии уже существующих сердечных проблем.

Чтобы выяснить причины нежелательной активности сердечных макрофагов, ученые проанализировали образцы сердечной ткани у людей, скончавшихся от острой респираторной недостаточности, связанной с SARS-CoV-2, а также у людей, не умерших от COVID-19.

Кроме того, они заразили мышей SARS-CoV-2, чтобы изучить, как изменяется активность макрофагов после заражения.

Было обнаружено, что инфекция SARS-CoV-2 увеличивала количество сердечных макрофагов как у людей, так и у мышей, и вызывала их аномальную активность и воспаление, что приводило к повреждению сердца и нарушению его функций.

Ученые также отметили, что воспаление при COVID-19 может повлиять и на другие органы.

Исследователи также обнаружили, что блокирование иммунного ответа нейтрализующими антителами у мышей прекращало приток воспалительных макрофагов в сердечную ткань и сохраняло ее функцию. По мнению ученых, такая терапия может быть эффективной профилактикой для пациентов с COVID-19 и теми, кто страдает от других заболеваний.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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