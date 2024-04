Стало известно, как COVID-19 ослабляет сердце

Исследователи из Медицинской школы Гарварда обнаружили, что после заражения коронавирусом иммунная система может наносить ущерб здоровым органам, включая сердце, что приводит к воспалению и нарушению их функций. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Circulation.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic